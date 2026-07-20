Οικονομικές διακοπές σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νησιά της Ελλάδας, την Κρήτη.

Η Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου, γνωστός για τον μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ιστορίας, φιλοξενίας και παράδοσης.

Σε όλο της το εύρος μπορεί να ανακαλύψει κανείς όμορφες παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, σημαντικά αρχαιολογικά σημεία, ορεινά χωριά και παραθαλάσσιους οικισμούς.

Η Κρήτη χωρίζεται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες που η κάθε μία διατηρεί τον δικό της χαρακτήρα: τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο κι το Λασίθι που έχει πρωτεύουσα τον Άγιο Νικόλαο.

Πρόκειται για έναν τόσο μεγάλο και πολυδιάστατο τόπο, που πραγματικά, αξίζει να γνωρίσετε σταδιακά και να ανακαλύψετε γνωστούς και πιο άγνωστους προορισμούς που είναι ικανοί να σας μαγέψουν.

Στο συγκεκριμένο κείμενο, το ενδιαφέρον στρέφεται προς το Ηράκλειο, και ιδιαίτερα στο χωριό Τσουτσουρός ή Τσούτσουρας έναν παραθαλάσσιο οικισμό στη νότια πλευρά του νομού που παραμένει μακριά από τον μαζικό τουρισμό και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ξεκούραστες και προσιτές διακοπές.

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Οικονομικές διακοπές στην Κρήτη: Ανακαλύψτε το χωριό Τσούτσουρος Ηρακλείου

Χτισμένος στις ακτές του Λιβυκού Πελάγους, ο Τσούτσουρας συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την αυθεντική κρητική φιλοξενία. Το χωριό είναι γνωστό για την ηρεμία του, την καθαρή θάλασσα και τις οικονομικές επιλογές διαμονής, καθώς διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά ξενοδοχεία και οικογενειακούς ξενώνες που διατηρούν τις τιμές τους σε ιδιαίτερα προσιτά επίπεδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της αυξημένης τουριστικής περιόδου.

Η πιο γνωστή παραλία του χωριού, εκτείνεται κατά μήκος του οικισμού και συνδυάζει την άμμο με το μικρό βότσαλο που βρέχονται από τα γαλαζοπράσινα νερά του Λιβυκού Πελάγους.

Σε αρκετά σημεία η ακτή είναι οργανωμένη, ενώ υπάρχουν και πιο ήσυχες γωνιές για όσους προτιμούν μεγαλύτερη απομόνωση. Τα νερά είναι συνήθως ήρεμα, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη και για οικογένειες με παιδιά.

Η ιστορία του τόπου

Ο Τσούτσουρος δεν ξεχωρίζει μόνο για τη θάλασσά του αλλά και για την ιστορία του. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες η περιοχή ταυτίζεται με την αρχαία Ίνατο, ένα από τα σημαντικά λιμάνια της νότιας Κρήτης κατά τη μινωική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Η Ίνατος διατηρούσε στενές εμπορικές σχέσεις με τη Βόρεια Αφρική και την υπόλοιπη Μεσόγειο, ενώ στην περιοχή έχουν βρεθεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν τη μεγάλη ακμή του αρχαίου οικισμού.

Πλησίον του οικισμού, σώζονται ευρήματα και ίχνη των αρχαίων κατασκευών που αξίζει να επισκεφθείτε.

Τσούτσουρος – Ο ιδανικός προορισμός για χαλαρές διακοπές στην Κρήτη

Σε αντίθεση με τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα της βόρειας Κρήτης, ο Τσούτσουρος διατηρεί έναν πιο χαλαρό ρυθμό ζωής, με τη θάλασσα, το τοπίο και την τοπική φιλοξενία θα προσθέτουν τον δικό τους χαρακτήρα στο χωριό.

Παράλληλα, διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές έτσι ώστε ο επισκέπτης να απολαύσει τις διακοπές του χωρίς περιττές μετακινήσεις.

Ο Τσούτσουρας είναι ένας από εκείνους τους προορισμούς που δεν εντυπωσιάζουν με πολυτελή θέρετρα ή έντονη νυχτερινή ζωή. Αντίθετα, κερδίζει τον επισκέπτη με την απλότητα, την αυθεντικότητα και την αίσθηση ηρεμίας που προσφέρει.

Οι οικονομικές επιλογές διαμονής, η όμορφη παραλία, η πλούσια ιστορία, οι αυθεντικές γεύσεις της κρητικής κουζίνας και η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν ξέγνοιαστες διακοπές χωρίς μεγάλο κόστος.