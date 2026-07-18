Η Πελοπόννησος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ελλάδας τόσο για το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, με τις ιδιαίτερες ομορφιές της και τα φυσικά της τοπία να γίνονται πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες.

Η Πελοπόννησος θεωρείται διαχρονικά ένας από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Ελλάδας, καθώς συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τα καταπράσινα φυσικά τοπία, της παραλίες με τις μεγάλες ακτογραμμές και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που αξίζει να ανακαλύψετε.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυτό που την κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η εκτεταμένη ακτογραμμή της που ξεπερνάει τα χίλια χιλιόμετρα, με τις ακτές τις να βρέχονται από το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος.

Μικροί κολπίσκοι, αμμουδιές, απομονωμένες παραλίες και βραχώδεις σχηματισμοί δημιουργούν ένα ατελείωτο μωσαϊκό, με καταγάλανα νερά που διατηρούν τον φυσικό τους χαρακτήρα.

Είτε αναζητά κανείς οργανωμένες παραλίες με όλες τις ανέσεις είτε ήσυχους φυσικούς παραδείσους, η Πελοπόννησος προσφέρει αμέτρητες επιλογές.

5 ξεχωριστές παραλίες της Πελοποννήσου που αξίζει να ανακαλύψετε

Παραλία Σίμος

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Η παραλία Σίμος βρίσκεται στην Ελαφόνησο και συγκαταλέγεται στις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας. Είναι γνωστή για τη λευκή, ψιλή άμμο, τους εντυπωσιακούς αμμόλοφους και τα εξωτικά, τιρκουάζ νερά που θυμίζουν τροπικό νησί.

Παρότι η παραλία προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το μεγάλο της μέγεθος επιτρέπει να βρει κανείς πιο ήσυχα σημεία για χαλάρωση, με πολλούς από τους επισκέπτες να κρατούν τον δικό τους εξοπλισμό.

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Παραλία Βοϊδοκοιλιά

Η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, βρίσκεται στη Μεσσηνία και θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές ακτές της Πελοποννήσου που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών προκειμένου να την απαθανατίσουν και να κολυμπήσουν στα κρυστάλλινα νερά της.

Βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος και ξεχωρίζει για το - σχεδόν – τέλειο ημικύκλιο σχήμα που διαθέτει. Η χρυσαφένια άμμος και τα διάφανα, γαλαζοπράσινα νερά της δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο που παραμένει αναλλοίωτο, καθώς η περιοχή προστατεύεται περιβαλλοντικά.

Η ακτή διαθέτει τόσο οργανωμένες εγκαταστάσεις με ομπρέλες και ξαπλώστρες, όσο και ελεύθερες γωνιές που επιτρέπουν στους λουόμενους να τοποθετήσουν τον δικό τους εξοπλισμό.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και το Παλαιόκαστρο, που προσφέρουν υπέροχη θέα στην περιοχή.

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Παραλία Φονέας

Η παραλία Φονέας βρίσκεται στη Μεσσηνιακή Μάνη και ξεχωρίζει για το άγριο φυσικό της τοπίο. Χαρακτηριστικό της αποτελεί ο μεγάλος βράχος που δεσπόζει μέσα στη θάλασσα, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σκηνικά της περιοχής.

Τα νερά της αν και καταγάλανα, είναι ιδιαίτερα βαθιά γεγονός που επιβεβαιώνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους λουόμενους.

Το λευκό βότσαλο και οι πέτρες είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της παραλίας, ενώ στο σημείο λειτουργεί συχνά μία μικρή καντίνα που προσφέρει τα απαραίτητα στους επισκέπτες.

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Παραλία Λιμένι

Το Λιμένι βρίσκεται στην καρδιά της Μάνης και θεωρείται ένας από τους ομορφότερους παραθαλάσσιους οικισμούς που φιλοξενεί παραλίες και μικρούς κολπίσκους ιδιαίτερης και σπάνιας ομορφιάς.

Τα κρυστάλλινα, βαθιά νερά έχουν έντονο γαλαζοπράσινο χρώμα και θεωρούνται από τα καθαρότερα της Πελοποννήσου. Οι επισκέπτες κολυμπούν από βραχώδεις εξέδρες ή μικρές πέτρινες ακτές, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική ατμόσφαιρα του παραδοσιακού οικισμού με τους πέτρινους μανιάτικους πύργους.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ταβέρνες, μικρά καφέ και καταλύματα αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν το μπάνιο με τις γαστρονομικές εμπειρίες της περιοχής.

Παραλία Μαρμάρι

Η παραλία Μαρμάρι βρίσκεται και αυτή στην Ελαφόνησο και αποτελεί μία πιο ήσυχη και απομονωμένη ακτή σε σύγκριση με τον Σίμο.

Η χρυσαφένια άμμος, τα καθαρά, τρικουάζ νερά και το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον, συνθέτουν μία ειδυλλιακή εικόνα, ενώ το τοπίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστο από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η παραλία προσφέρει το αίσθημα της απομόνωσης ακόμη και κατά τη διάρκεια της έντονης τουριστικής κίνησης, ενώ αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μέσα στη φύση.

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Σε κάθε περίπτωση οι παραλίες της Πελοποννήσου αποτελούν την ιδανική επιλογή για κολύμπι αι ξεκούραση, ιδιαίτερα αν επιθυμείτε να ανακαλύψετε την σπάνια ομορφιά της φύσης.