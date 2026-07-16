Οι διακοπές της τελευταίας στιγμής μπορεί να αποδειχθούν ευχάριστες και γεμάτες με εκπλήξεις ακόμη και αν ο προορισμός βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας.

Αν μέχρι και σήμερα δεν έχετε οργανώσει το κατάλληλο πρόγραμμα των διακοπών σας και αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για εσάς, τότε θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι ομορφιές της Ελλάδας μπορούν να σας εκπλήξουν.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας είναι ότι κάθε τόπος της επιφυλάσσει μικρές εκπλήξεις και προορισμούς που μοιάζουν να έχουν βγει από καρτ – ποστάλ.

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, και χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση με πλοίο, υπάρχουν όμορφα χωριά, παραθαλάσσιες πόλεις, γραφικά λιμανάκια και περιοχές με φυσική ομορφιά που μπορούν να φιλοξενήσουν τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις.

Αν αναζητάτε ιδέες για ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής, η Κάρυστος, το Πόρτο Χέλι και η Κυλλήνη αποτελούν τρεις εξαιρετικές επιλογές που μπορούν να σας χαρίσουν ξεκούραση, όμορφες εικόνες και μοναδικές εμπειρίες.

Καλοκαιρινές διακοπές σε προορισμούς της τελευταίας στιγμής

Κάρυστος

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Σε απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων από την Αθήνα, η Κάρυστος αποτελεί μία από τις πιο όμορφες επιλογές για αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Βρίσκεται στο νότιο Εύβοια και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν από την πόλη χωρίς να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις. Είναι από εκείνους τους προορισμούς που συνδυάζουν σε απόλυτη αρμονία το βουνό με τη θάλασσα δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό τοπίο σπάνιας ομορφιάς.

Ο παραλιακός της δρόμος διαθέτει έναν όμορφο πεζόδρομο γεμάτο καφέ, ταβέρνες και μικρά καταστήματα, ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει χαλαρή ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πολλές από τις παραλίες της είναι οργανωμένες, με μικρά μαγαζάκια να προσφέρουν τα απαραίτητα στους λουόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος αυτών παραμένει ανέγγιχτο από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Σε κοντινή απόσταση απλώνεται το επιβλητικό Φαράγγι του Δημοσάρη, αλλά και το όρος Όχη που αξίζει να επισκεφθείτε.

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Πόρτο Χέλι

Το Πόρτο Χέλι βρίσκεται περίπου 175 χιλιόμετρα από την Αθήνα, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου 2,5 έως 3 ώρες οδικώς και θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς της Πελοποννήσου για τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις.

Το όμορφο φυσικό λιμάνι της περιοχής, οι εντυπωσιακές κατοικίες και η θάλασσα συνθέτουν ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό που μπορεί να φιλοξενήσει τις πιο ανατρεπτικές καλοκαιρινές σας αναμνήσεις, ακόμη και αν οργανώνετε τις διακοπές σας την τελευταία στιγμή.

Οι παραλίες της περιοχής διατηρούν την φυσική ομορφιά τους, ενώ από τις ακτές Χινίτσα, Βερβερόντα και Κόστα μπορείτε εύκολα να περάσετε με μικρό καραβάκι στις Σπέτσες για μια μονοήμερη εκδρομή.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Αρχαία Επίδαυρος και οι Μυκήνες, δυο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφθείτε.

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Κυλλήνη

Η Κυλλήνη, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει μεγάλες αμμώδεις παραλίες, φυσική ομορφιά και προσφέρει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης. Είναι ένα προορισμός εύκολα προσβάσιμος και ιδιαίτερα αγαπητός σε οικογένειες αλλά και σε όσους αναζητούν ήρεμες διακοπές δίπλα στη θάλασσα.

Απέχει περίπου 280 χιλιόμετρα από την Αθήνα, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου 3 ώρες. Το τοπίο της συνδυάζει παραθαλάσσιες διακοπές και χαλάρωση, ενώ αποτελεί και πύλη προς τα Ιόνια Νησιά.

Οι παραλίες τις φαντάζουν ατελείωτες σε έκταση, με άμμο και καταγάλανα νερά να προσελκύουν επισκέπτες που επιθυμούν την απόλυτη ηρεμία.

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Οι διακοπές της τελευταίας στιγμής μπορούν να αποδειχθούν οι πιο ξεκούραστες και αυθεντικές. Χωρίς πολύπλοκο προγραμματισμό, μπορείτε να ανακαλύψετε υπέροχες γωνιές της Ελλάδας, να απολαύσετε όμορφες παραλίες, τοπικές γεύσεις και μοναδικά τοπία.

Οι παραπάνω προορισμοί αν και δεν εντάσσονται στη λίστα με τους πιο περίφημους και τουριστικά ανεπτυγμένους καλοκαιρινούς προορισμούς, συνεχίζουν να κατέχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των επισκεπτών. Οι κοντινές αποστάσεις και τα όμορφα τοπία, είναι αρκετά για να σας πάρουν την ένταση των προηγούμενων ημερών.