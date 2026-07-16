Ο πρώην ευρωβουλευτής σε νέα του δήλωση παραδέχεται ότι δεν ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή του.

Εξηγήσεις για τις δηλώσεις του με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ακόμη και με τη Χρυσή Αυγή, έδωσε ο ηθοποιός και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Action24, ο Αλέξης Γεωργούλης όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν ποτέ υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, απάντησε: «Δεν νομίζω. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή, λες ας πούμε, σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα ποτέ κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνει πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγήσεις και τον άλλο μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς τι θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών, να βλέπεις τι γίνεται και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συμβαίνει τώρα».

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Η νέα δήλωση

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο πρώην ευρωβουλευτής παραδέχεται ότι δεν ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή του, τονίζοντας: «Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες».

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