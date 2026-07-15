Οι επίμαχες οδοντόκρεμες πωλήθηκαν μέσω TEMU - Πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στις ευρωπαϊκές αγορές η ανάκληση συγκεκριμένων οδοντόκρεμων που πωλούνταν μέσω της πλατφόρμας Temu, καθώς εντοπίστηκε ζήτημα συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τα καλλυντικά προϊόντα. Η ίδια η Temu έχει δημοσιεύσει ειδοποιήσεις ανάκλησης ασφαλείας για τα συγκεκριμένα προϊόντα και ενημερώνει τους καταναλωτές να διακόψουν τη χρήση τους.

Στο επίκεντρο της ανάκλησης βρίσκονται οδοντόκρεμες της μάρκας WELSUNDE, με περιεκτικότητα 10% υδροξυαπατίτη, οι οποίες διαφημίζονταν για βαθύ καθαρισμό, φροντίδα ούλων και καθημερινή στοματική υγιεινή.

Aυτές είναι οι οδοντόκρεμες που ανακαλούνται: Οι επίμαχες παρτίδες

Οι ανακλήσεις αφορούν την Οδοντόκρεμα Υδροξυαπατίτη 10% με αιθέριο έλαιο μέντας και την Οδοντόκρεμα 10% Υδροξυαπατίτη για βαθύ καθαρισμό και φροντίδα ούλων

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Μάρκα:

WELSUNDE

Πωλητής:

WELSUNDE Personal Care

Οι καταναλωτές που είχαν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα πριν από την ημερομηνία ανάκλησης (πριν από 05/07/2026) θεωρούνται επηρεαζόμενοι και καλούνται να σταματήσουν τη χρήση τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές: Οι οδηγίες του Temu

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση οι καταναλωτές καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση της οδοντόκρεμας και να επικοινωνήσουν με την Temu με αίτημα επιστροφής χρημάτων.