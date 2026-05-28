Η νέα λίστα με τις ανακλήσεις ακατάλληλων μανό - Τι πρέπει να κάνουν όσοι τα έχουν αγοράσει.

Δεν έχουν τέλος οι ανακλήσεις ακατάλληλων βερνικιών νυχιών από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παρουσίας απαγορευμένης χημικής ουσίας, με τα επίμαχα βερνίκια να κυκλοφορούν και στην Ελλάδα.

Αυτά είναι τα βερνίκια νυχιών που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση η ανάκληση αφορά τα gel βερνίκια νυχιών της εταιρείας OPI με την ονομασία “Gel color – Malaga Wine”, με αριθμό παρτίδας GC-L87 και τύπο 2067, το Popular Vote με αριθμό παρτίδας GC W63 και τύπο 1075, το top coat αριθμό παρτίδας GC 030 και το βερνίκι You've Been Red με αριθμό παρτίδας GCS025 και τύπο 3276. Τα επίμαχα βερνίκια εντοπίστηκαν να περιέχουν την ουσία Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO), η οποία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη χημική ουσία έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη, καθώς μπορεί να επηρεάσει το αναπαραγωγικό σύστημα, να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία του αγέννητου παιδιού και να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καλλυντικά.

Οι αρχές αποφάσισαν την απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και την υποχρεωτική απόσυρσή του από τα καταστήματα. Τα μέτρα αφορούν τους λιανοπωλητές, οι οποίοι καλούνται να σταματήσουν άμεσα την εμπορία του προϊόντος και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες ανάκλησης. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω βερνίκια νυχιών καλούνται να σταματήσουν άμεσα να χρησιμοποιούν και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν νέες οδηγίες.

Τα μέτρα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ορισμένα προϊόντα να εξακολουθούν να κυκλοφορούν λόγω παλαιών αποθεμάτων ή ανεπίσημων καναλιών διανομής. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες και τους αριθμούς παρτίδας και να αποφεύγουν τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ειδοποιήσεις.