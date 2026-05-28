Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου έως τις 19 Ιουνίου.

Ρολά κατεβάζει το Μετρό Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Πέμπτης (28/05), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.

Η διακοπή λειτουργίας του μετρό αναμένεται να διαρκέσει 3 εβδομάδες, με τον ΟΑΣΘ να μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των μετακινήσεων. Η γραμμή Μ1 αναμένεται να λειτουργήσει από το πρωί της Παρασκευής (29/05) από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.

Η λεωφοριακή γραμμή Μ1 έχει χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας:

Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (Κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

Κατά τη μετάβαση: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή: Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα, προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου.

Οι γραμμές που ενισχύονται

Παράλληλα, ενισχύονται τα δρομολόγια τριών λεωφορειακών γραμμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού: