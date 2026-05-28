Όσα δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου για την εκπομπή της και το τηλεοπτικό τοπίο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου απαντώντας στα ερωτήματα αναφορικά με το μέλλον του δικού της τηλεοπτικού προγράμματος.

Μίλησε για το τηλεοπτικό τοπίο και την επιλογή του Χρήστου Φερεντίνου και της Κατερίνας Καραβάτου για το «Στούντιο 4», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα.

Όπως δήλωσε δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής αν θα υπάρξουν αλλαγές στην ομάδα της, ωστόσο είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελε να συμβεί: «Δεν θα γίνουν αλλαγές. Κάθε φορά τα ίδια λέμε. Αλλαγές όσον αφορά την ομάδα, στο περιεχόμενο… Η ομάδα είναι… Θέλω να μείνουν όλοι, αν δεν γίνει αυτό θα βρούμε αντικατάσταση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν θα ήθελε να αλλάξει τηλεοπτική ζώνη, καθώς την εξυπηρετεί το σαββατοκύριακο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο καθώς υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός.

Αναφορικά με την είδηση ότι ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου αναλαμβάνουν το «Στούντιο 4», ανέφερε: «Καλή επιλογή. Μ’ αρέσουν πολύ! Νομίζω έχουν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους…».

Τέλος, δεν δίστασε να μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα, σχολιάζοντας με αιχμηρό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την είδηση ότι ο παρουσιαστής έχει προσεγγίσει κάποιο άτομο από τη δική της ομάδα: «Παιδί μου, από εμένα ψωνίζει ο Γιώργος. Από εμένα το ακούς; Το ξέρετε. Δεν είναι νέο αυτό. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανταγωνιστώ, γιατί όταν είναι καθημερινή εκπομπή, έχει καλύτερη χρήματα, είναι πιο ανταγωνιστική να σου προσφέρει δουλειά. Κάθε φορά που έρχεται ένα νέο πρόσωπο, ελπίζω να μην έρθει ο Λιάγκας να το πάρει… Θα δούμε τώρα».

