Οι ευρωβουλευτές ζητούν διαφάνεια και αυστηρότερους ελέγχους

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών περί απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις και την αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές αρχές.

Η αντιπροσωπεία των ευρωβουλευτών βρέθηκε στην Αθήνα από τις 26 έως τις 28 Μαΐου, υπό την ηγεσία του Τσέχου ευρωβουλευτή Tomáš Zdechovský του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κατά τη διάρκεια των επαφών τους, τα μέλη της επιτροπής συναντήθηκαν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι αρμόδιοι για τις αγροτικές επιδοτήσεις, τα δημόσια έσοδα, τη διαφάνεια και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, είχαν συζητήσεις με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, δημοσιογράφους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο επικεφαλής της αποστολής ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία και τη διαθεσιμότητα των ελληνικών αρχών και των συμμετεχόντων φορέων, επισημαίνοντας ότι υπήρξε σαφής δέσμευση για μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και των σχετικών ελέγχων, μετά τις σοβαρές αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί.

Ο κ. Zdechovský σημείωσε ακόμη ότι οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν πως το προηγούμενο σύστημα παρουσίαζε σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες, ανεπαρκείς ελέγχους, υπερβολική γραφειοκρατία και μεγάλη εξάρτηση από εξωτερικούς αναδόχους, γεγονός που – όπως είπε – άφηνε περιθώρια για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, ενίσχυση της διαφάνειας και ισχυρότερους μηχανισμούς διακυβέρνησης.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης οι ευρωβουλευτές Monika Hohlmeier από τη Γερμανία, Lucia Annunziata από την Ιταλία και Rasmus Nordqvist από τη Δανία, ενώ την αντιπροσωπεία συνόδευσαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Γιάννης Μανιάτης, Εμμανουήλ Φράγκος και Κώστας Αρβανίτης.