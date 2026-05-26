Τρίτη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη μέσα σε λίγες ημέρες, είκοσι συλληφθέντες, άνω των 30 εκατ. ευρώ η ζημιά σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι είκοσι συλληφθέντες της χθεσινής αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άνδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ προχώρησαν την Δευτέρα σε εφόδους σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα φέρομενα μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ενώ παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από τις περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης - ανάμεσα τους δύο λογιστές, ένας αντιδήμαρχος και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι δυο λογιστές, που ήταν μάλιστα αδέλφια, κατηγορούνται πως εντόπιζαν «ορφανά» χωράφια και εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε συνεργασία με υπεύθυνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, τα αδέλφια εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων, ενώ τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά άνω των 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.