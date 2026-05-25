Απάντηση στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις έρευνες φυσικού αερίου δυτικά της Κρήτης έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων αποτελεί «εθνική υπόθεση» που απαιτεί σχεδιασμό, συνέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Το υπουργείο απορρίπτει τις αιτιάσεις περί αποτυχίας, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις των διεθνών ενεργειακών ομίλων εντάσσονται στη συνήθη πρακτική διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η κοινοπραξία ExxonMobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης και ενημέρωσε εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση ερευνών. Όπως επισημαίνεται, η μετάβαση στην επόμενη φάση θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις για τρισδιάστατες (3D) σεισμικές έρευνες, καθώς και επιπλέον χρονικό διάστημα δύο έως τριών ετών πριν ληφθεί πιθανή απόφαση για γεώτρηση.

Το υπουργείο τονίζει ότι οι εταίροι της κοινοπραξίας επέλεξαν να κατευθύνουν τους πόρους τους στην άμεση προώθηση της ερευνητικής γεώτρησης στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2, αντί να επενδύσουν σε νέο κύκλο ερευνών δυτικά της Κρήτης. Η συγκεκριμένη γεώτρηση, η οποία προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, χαρακτηρίζεται από το ΥΠΕΝ ως η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Μάλιστα, στις 15 Απριλίου 2026 υπεγράφη η σύμβαση γεώτρησης μεταξύ της Energean, ως operator της κοινοπραξίας, και της Stena Drilling, εξέλιξη που το υπουργείο χαρακτηρίζει ως «ψήφο εμπιστοσύνης» προς τη χώρα.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ γνωστοποίησε ότι η ΕΔΕΥΕΠ θα εξετάσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών δυτικά της Κρήτης, με στόχο τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη συνέχιση της εξερεύνησης της περιοχής από νέους επενδυτές.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι αναθεωρήσεις επενδυτικών σχεδίων από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αποτελούν πάγια διεθνή πρακτική και όχι ένδειξη αποτυχίας, ενώ σημειώνει ότι η κυβερνητική πολιτική είναι εκείνη που οδηγεί «στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους στην Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση».

