Με συγκίνηση μίλησε η Βάνα Μπάρμπα για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη που έδωσε για την υγεία της.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Ελληνικό ενώ η ταφή θα γίνει την ίδια μέρα στη γενέτειρα της, το Μεσολόγγι.

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και φίλοι, μιλούν για την ενέργειά της και την παρουσία της στο χώρο. Ανάμεσά τους και η Βάνα Μπάρμπα η οποία το απόγευμα της Δευτέρας, μίλησε στην εκπομπή Live News και το Νίκο Ευαγγελάτο.

«Νομίζω ότι αυτή η υπέροχη οικογένεια που είχαν φτιάξει… Αυτό το λαμπερό πλάσμα που τώρα πια δεν υπάρχει και έχει πάει στην αγκαλιά των αγγέλων και θα τους σαγηνεύσει και εκεί με την ομορφιά της. Τα πρώτα της χρόνια εγώ τη θυμάμαι στο Mega, μόλις είχε πρωτοβγεί, η ομορφιά της ήταν τόσο σαγηνευτική και η ταπεινότητά της ήταν απίστευτη. Έλεγε «Μα γιατί ασχολούνται μαζί μου». Η ομορφιά της ήταν ερωτική, έμπαινε μέσα και τους άφηνε όλους άφωνους. Μέχρι που στην πορεία της διαδρομής της τα βαρέθηκε όλα και αποφάσισε να γίνει μητέρα και βρήκε τον άντρα που την αγάπησε και τον αγάπησε. Ήταν ένα αξιοζήλευτο ζευγάρι. Αλλά καμιά φορά η ζωή, όταν κάνεις όμορφα όνειρα, έρχεται και σου φέρνει και το σκοτάδι. Το αντιμετώπισε παλικαρίσια. Το αντιμετώπισε υπέροχα. Δεν λύγισε. Εμείς οι φίλοι της τα τελευταία χρόνια… Εχθές το βράδυ, παίρναμε ο ένας τον άλλον τηλέφωνο. Παρόλο που πανηγυρίζαμε για την πατρίδα μας. Τον Ολυμπιακό, άλλοι κλαίγανε, άλλοι ήξερα ότι λυτρώθηκε γιατί είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ καιρό. Τα τελευταία χρόνια είχε πέσει σε κώμα, Νίκο», σημείωσε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Και συνέχισε φανερά συγκινημένη: «Δεν ήταν εύκολο όλο αυτό και σίγουρα για το παιδί της, τη Βικτώρια, ούτε για τον Τραϊανό. Αν μου επιτρέπεις είμαι βαθιά συγκινημένη, παρόλο που δεν ήμασταν κολλητές την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το κορίτσι είχε κάτι μοναδικό… Τολμώ να πω ότι ίσως ήταν η μόνη που είχα ζηλέψει. Ήταν τόσο ποθητή. Δεν το καταλάβαινε. Ήθελα να της πω: «Δεν βλέπεις τι είναι αυτό που έχεις;». Καμιά φορά σεβόμαστε τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες, κι όμως αυτό το πλάσμα έγραψε τη δική του ιστορία. Την ομορφιά παρόλο που την υμνήσαμε την κρύβουμε…».

«Η Γωγώ ήταν ένα παράδειγμα μιας αμίμητης ομορφιάς, αλλά με μία αξία ανθρώπινη. Αν πάψεις να έχεις μέσα σου φως, καλοσύνη και αρετή… Καμιά ομορφιά, θα είχε σβήσει… Θέλω να θυμάμαι αυτό το κορίτσι που σάρωνε. Αυτό το κορίτσι που ανταγωνίστηκα… Της χρωστάω πολλά και για την ομορφιά και για την καλοσύνη της. Η ομορφιά είναι πολύ μεγάλο πράγμα όταν συνδυάζεται με την αρετή…».