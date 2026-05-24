Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συλλέγουν στοιχεία και να αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η είδηση της σύλληψης ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του, έπειτα από μεταξύ τους καβγά.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Τριαδίου, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο γιος του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του.

Η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με έντονη οικογενειακή διαφωνία που ξέφυγε από τον έλεγχο, οδηγώντας στο τραγικό αποτέλεσμα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

