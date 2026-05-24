Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η είδηση της σύλληψης ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του, έπειτα από μεταξύ τους καβγά.
Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Τριαδίου, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο γιος του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του.
Η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με έντονη οικογενειακή διαφωνία που ξέφυγε από τον έλεγχο, οδηγώντας στο τραγικό αποτέλεσμα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.
