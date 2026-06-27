Η ηλεκτρονική διασύνδεση θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση, επιτρέποντας στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των φορολογουμένων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση των ελεγκτικών της μηχανισμών, αποκτώντας άμεση και διαρκή πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, τις καταθέσεις, τις αναλήψεις, τις μεταφορές χρημάτων, τις πληρωμές, καθώς και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.

Το νέο ψηφιακό εργαλείο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2026 και αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Μέσω της αυτοματοποιημένης διασύνδεσης με το τραπεζικό σύστημα, η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες ή αιτήματα προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κεντρικός στόχος του νέου μηχανισμού είναι η διασταύρωση των τραπεζικών κινήσεων με τα εισοδήματα και τον κύκλο εργασιών που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές τους δηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων, αδικαιολόγητων καταθέσεων ή αποκλίσεων μεταξύ των πραγματικών οικονομικών συναλλαγών και των στοιχείων που δηλώνονται στην Εφορία.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση, επιτρέποντας στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των φορολογουμένων. Η αυτοματοποίηση των ελέγχων αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες, να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο και διαφανές πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών συναλλαγών στη χώρα.

Τι θα παρακολουθεί η ΑΑΔΕ

Η διασύνδεση προβλέπει ουσιαστικά συνεχή ροή δεδομένων και δυνατότητα παρακολούθησης:

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