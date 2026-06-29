Η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα, το μελτέμι εξασθενεί όμως τα φαινόμενα αστάθεια επιμένουν - Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ζεστό και άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και την εκδήλωση τοπικών φαινομένων αστάθειας. Οι αέριες μάζες υποτροπικής προέλευσης που κινούνται πλέον προς την ανατολική Ευρώπη συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η αντικυκλωνική κυκλοφορία στα βόρεια Βαλκάνια οδηγεί σε καθοδική κίνηση των αερίων μαζών. Η διαδικασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέρμανση της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα η ζέστη να γίνεται πιο αισθητή, ιδιαίτερα στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, θερμές αέριες μάζες από την περιοχή της Μικράς Ασίας μεταφέρονται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, επιβαρύνοντας επιπλέον το θερμικό φορτίο των νησιωτικών περιοχών. Το μελτέμι αναμένεται να εξασθενήσει κατά 1–2 μποφόρ, γεγονός που θα περιορίσει τη δροσιστική του δράση και θα ενισχύσει την αίσθηση της ζέστης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και σε πολλές περιοχές θα φτάνει τους 37–39 βαθμούς Κελσίου, με τοπικά ακόμη υψηλότερες τιμές σε ηπειρωτικές περιοχές. Η ζέστη θα είναι έντονη και διαρκής, ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ οι νύχτες θα παραμένουν σχετικά θερμές, κυρίως στα αστικά κέντρα. Ουσιαστικά ο καιρός θα κινηθεί σε τροχιά ζέστης με το καλοκαίρι να μπαίνει για τα καλά και στη χώρα μας.

Βέβαια όπως σημειώνει στην πρόγνωσή του ο κ. Ζιακόπουλος δεν θα λείψει και η αστάθεια καθώς «Από την Τρίτη (30/6), ένα αποκομμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα, νοτιοδυτικά της Κρήτης, θα κινηθεί προς βορρά, δημιουργώντας συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας. Τα φαινόμενα αυτά θα εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τάση ενίσχυσης προς την Πέμπτη και Παρασκευή (2–3/7).»

{https://exchange.glomex.com/video/v-djliakle4cft?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Οι αέριες μάζες υποτροπικής προέλευσης, που το τελευταίο δεκαήμερο επηρέασαν τις περισσότερες χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης, μεταφέρονται προς την ανατολική Ευρώπη, μη τροφοδοτούμενες πλέον από τη Β. Αφρική. Η αντικυκλωνική κυκλοφορία στην Α. Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Β. Βαλκανίων, εξαναγκάζει τις αέριες μάζες να βυθιστούν στην ατμόσφαιρα, με συνέπεια την περαιτέρω θέρμανσή τους. Από τη διαδικασία αυτή θα επηρεαστεί και η Β-ΒΔ Ελλάδα. Παράλληλα, στη ΝΑ νησιωτική χώρα μεταφέρονται θερμές αέριες μάζες από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας.

Το μελτέμι, το οποίο στον χάρτη αποτυπώνεται με το βέλος που έχει σιέλ περίγραμμα, σταδιακά θα παρουσιάσει εξασθένηση κατά 1 με 2 μποφόρ και ταυτόχρονα στις προσήνεμες περιοχές, λόγω των αιτίων που προαναφέρθηκαν, θα χάσει μέρος της ψυκτικής του ισχύος. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και το γεγονός ότι θα θερμανθούν τα ΒΑ Βαλκάνια και η Δ. Μαύρη Θάλασσα.

Από την Τρίτη (30/6), το αποκομμένο χαμηλό της ανώτερης ατμόσφαιρας που βρίσκεται ΝΔ της Κρήτης αναμένεται να κινηθεί προς τον βορρά, δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας, κυρίως εκεί που το πεδίο των ανέμων θα είναι ευνοϊκό. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η απογευματινή αστάθεια θα είναι παρούσα βασικά στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τάση, μάλιστα, ενίσχυσης την Πέμπτη και την Παρασκευή (2-3/7).

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, νομίζω ότι αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές θα είναι οι 37 με 39 βαθμοί.