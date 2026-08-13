Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσα από στοχευμένο έλεγχο ΦΠΑ.

Αντιμέτωπος με φόρους και πρόστιμα 248.322,98 ευρώ βρέθηκε ο επίσημος διαχειριστής εταιρείας παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, παρότι ισχυρίστηκε ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» και ότι την πραγματική διοίκηση ασκούσε τρίτο πρόσωπο. Ο ισχυρισμός του δεν αποδείχθηκε και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών διατήρησε στο σύνολό τους τους καταλογισμούς, ενώ ο άνθρωπος που, κατά τον προσφεύγοντα, κινούσε ουσιαστικά τα νήματα παρέμεινε εκτός της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσα από στοχευμένο έλεγχο ΦΠΑ. Οι ελεγκτές ζήτησαν τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας και, διασταυρώνοντας τα παραστατικά με τις δηλωμένες συναλλαγές, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών τιμολογίων.

Κατά την πρώτη ελεγχόμενη χρήση, η εταιρεία είχε καταχωρίσει εικονικά στοιχεία καθαρής αξίας 275.904,75 ευρώ, με ΦΠΑ 66.216,59 ευρώ. Στην επόμενη χρήση, η αντίστοιχη αξία έφθασε τις 400.275,99 ευρώ, με ΦΠΑ 96.066,22 ευρώ. Εντοπίστηκαν επίσης μη εκπιπτόμενες δαπάνες και πωλήσεις 14.880 ευρώ, για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν παραστατικά ούτε βρέθηκε σχετική υποβολή στο TAXIS.

Οι συναλλαγές θεωρήθηκαν ανύπαρκτες

Οι συναλλαγές θεωρήθηκαν ανύπαρκτες επειδή δεν παρουσιάστηκαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι τιμολογημένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν. Η τεκμηρίωση βασιζόταν σε παραστατικά προερχόμενα από εκδότες εικονικών στοιχείων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι και η ίδια η εταιρεία είχε εκδώσει δεκάδες εικονικά τιμολόγια προς επιχειρήσεις, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτική επιχείρηση.

Ο εμφανιζόμενος ως νόμιμος διαχειριστής επιχείρησε να αποσείσει την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά τυπικός και ότι άλλος λάμβανε τις αποφάσεις. Δεν κατονόμασε, όμως, με επαρκώς τεκμηριωμένο τρόπο τον πραγματικό διοικούντα ούτε προσκόμισε τραπεζικά δεδομένα, εταιρικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν είχε ανάμειξη.

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Έτσι, το μαχητό τεκμήριο ευθύνης δεν ανατράπηκε. Η φορολογική αρχή έκρινε ότι η επίσημη ιδιότητά του, σε συνδυασμό με την απουσία αποδείξεων, αρκούσε για να θεμελιωθεί αλληλέγγυα ευθύνη. Ο φερόμενος «αχυράνθρωπος» χρεώθηκε τελικά 105.273,29 ευρώ για τη μία χρήση και 143.049,69 ευρώ για την άλλη, πλέον τόκων. Αντίθετα, ο υποτιθέμενος πραγματικός διαχειριστής έμεινε στον αφρό, τουλάχιστον με βάση όσα προκύπτουν από τη συγκεκριμένη απόφαση.