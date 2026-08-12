Βλέπετε και οι πολιτικοί έχουν και εκείνοι τις άτυχες στιγμές τους…

Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο Χανίων. Ο πρωθυπουργός είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα αθλητικός και δεν είναι ο πρώτος που είχε ατύχημα στις αθλητικές δραστηριότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Χανίων μετά από πτώση του που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραυματίστηκε στον ώμο του ενώ έφερε μικρές εκδορές.

Κάταγμα στον αγκώνα ο Σαμαράς -Επαιζε με τον γιο του στον κήπο

Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε τον Μάιο του 2015 ο Αντώνης Σαμαράς, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα στον αγκώνα.

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Αργότερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέστρεψε στην οικία του. Οπως έγινε γνωστό, το κάταγμα προκλήθηκε από ατύχημα που είχε ο πρώην πρωθυπουργός καθώς έπαιζε με τον γιo του στον κήπο.

Επιστρέφοντας βράδυ σπίτι του από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, είδε τον γιο του να παίζει μπάσκετ στον κήπο. Αποφάσισε έτσι όπως ήταν, με το κοστούμι, να πάει να ρίξει μερικά σουτάκια. Γλίστρησε, έπεσε πάνω στον αγκώνα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό κάταγμα.

Ο Καραμανλής στο ποδόσφαιρο

Ήταν Μάρτιος του 1998 όταν ο τότε Πρόεδρος της ΝΔ Κώστας Καραμανλής μαζί με άλλους βουλευτές του κόμματος του αλλά και του ΠΑΣΟΚ πήγαν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να παίξουν ποδόσφαιρο.

Ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός στην επαφή με την μπάλα στάθηκε άτυχος καθώς πάτησε την μπάλα και βρέθηκε στο έδαφος και έτσι αναγκάστηκε επί τρεις βδομάδες να παραμείνει στο γύψο. Στο γήπεδο μαζί με τον Κώστα Καραμανλή είχαν βρεθεί οι τότε βουλευτές της ΝΔ Παναγιώτης Ψωμιάδης, Τάκης Σκανδαλάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Ορφανός, και Βαγγέλης Παπανικολάου και από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Κατσικόπουλος και ο Χρήστος Θεοδώρου κλπ.

Ο Γιώργος Παπανδρέου με το ποδήλατο

Αξέχαστη έμεινε και στον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου η βόλτα του με το ποδήλατο τον Απρίλιο του 2008 στη Σταμάτα. Κάνοντας, λοιπόν, ποδήλατο ο τότε Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ένα ατύχημα και έπεσε, με αποτέλεσμα να προκληθεί κάταγμα στον 8ο θωρακικό του σπόνδυλο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μπάσκετ

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Νίκος Ανδρουλάκης τραυματίστηκε όταν έπαιζε μπάσκετ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ σε γηπεδάκι που έχει στηθεί στον περίβολο του Ζαππείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 48 ετών από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης του χιαστού και ταλαιπωρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βλέπετε και οι πολιτικοί έχουν και εκείνοι τις άτυχες στιγμές τους…