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Το 63% των χρηστών μιλά απευθείας στο Gemini, ενώ αυξάνονται και όσοι το χρησιμοποιούν αποκλειστικά μέσω φωνής.

Η εφαρμογή Gemini ξεπέρασε τους 1 δισεκατομμύριο χρήστες μηνιαίως, καθιστώντας την το ταχύτερα αναπτυσσόμενο προϊόν στην ιστορία της Google.

Ορισμένα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Gemini, σύμφωνα με την Google:

- Το 63% των χρηστών μιλά απευθείας στο Gemini, ενώ αυξάνονται και όσοι το χρησιμοποιούν αποκλειστικά μέσω φωνής. Οι πολυάσχολοι γονείς είναι κατά 43% πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τη φωνή για καθημερινές εργασίες.

- Μία στις πέντε αλληλεπιδράσεις μέσω του Gemini Live δεν περιορίζεται στη φωνή. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ζωντανή μετάδοση από την κάμερα και κοινή χρήση οθόνης για επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους λάτρεις των DIY κατασκευών και στους μαθητές.

- Οι μαθητές ανεβάζουν αρχεία συνεχώς: Το 38% των σχολικών αιτημάτων περιλαμβάνει κάποιο συνημμένο αρχείο.

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- Το Gemini δημιουργεί περισσότερες από 150 εκατομμύρια εικόνες την ημέρα. Επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων, βίντεο και ήχου, βοηθώντας τις μικρές επιχειρήσεις να δημιουργούν υλικό, π.χ. για διαφημίσεις ή προωθητικό περιεχόμενο.

- Οι χρήστες Android αξιοποιούν επίσης το Gemini: Μπορεί να αυτοματοποιεί ενέργειες σε περισσότερες από 40 δημοφιλείς εφαρμογές.

- Οι χρήστες της Apple στρέφονται επίσης στο Gemini: Υπάρχουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες στο iOS, ενώ οι πιο ενεργοί χρήστες στο macOS υποβάλλουν περίπου διπλάσιο αριθμό prompts σε σύγκριση με τους χρήστες σε άλλες πλατφόρμες.

Με πληροφορίες από blog.google