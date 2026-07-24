«Οι ΗΠΑ δεν είναι “κουμπαράς” της Ευρώπης - Παράνομη και άκρως ανήθικη συμπεριφορά», λέει ο Τραμπ.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τους Ευρωπαίους ότι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα, κάνοντας λόγο για «παράνομη και άκρως ανήθικη» συμπεριφορά.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βάζει στο στόχαστρο τους αμερικανικούς κολοσσούς, επιβάλλοντας πρόστιμα «χωρίς εξήγηση». Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί αυτή η «παράνομη και εξαιρετικά μεροληπτική πρακτική».

Οι ΗΠΑ «δεν είναι “κουμπαράς” για την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, απειλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα για αυτή την παράνομη και άκρως ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα». Παράλληλα, εκτίμησε ότι τα πρόστιμα θα ανατραπούν και προανήγγειλε ότι θα επιβάλει «σημαντικούς δασμούς» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το συντομότερο δυνατόν.

Η ανάρτηση του Τραμπ κατά της ΕΕ

«Η ΕΕ το κάνει ξανά και, όπως συνήθως, στοχεύει άμεσα σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες. Αφού επέβαλε πρόστιμο 15 δισ. δολαρίων στην Apple, χωρίς απολύτως κανένα λόγο, 3 δισ. στη Meta, 2,5 δισ. στην Amazon και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι στην Google, έναν πραγματικά προηγμένο και απίστευτο όμιλο, επιβλήθηκε πρόστιμο ενός ακόμη δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς εξήγηση. Αυτό ανεβάζει το σύνολο για την Google σε περισσότερα από 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά μεροληπτική πρακτική ξεκίνησε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της διακυβέρνησης του "κοιμισμένου" Τζο Μπάιντεν και δεν πρόκειται να συνεχιστεί υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ.

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Οι ΗΠΑ δεν είναι “κουμπαράς” για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να είναι. Αμέσως ξεκινάμε έρευνα βάσει του άρθρου 301 για την πρακτική της “κλοπής” των αμερικανικών εταιρειών και κατ’ επέκταση του Αμερικανού φορολογούμενου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα για αυτή την παράνομη και άκρως ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και αναμένουμε ότι θα τους επιβληθούν σημαντικοί δασμοί το συντομότερο δυνατόν. Μείνετε συντονισμένοι».

Γιατί η ΕΕ επέβαλε το νέο πρόστιμο στην Google

Την Πέμπτη η ΕΕ ανακοίνωσε την επιβολή νέου προστίμου στην Google, ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ, καταλογίζοντας στον κολοσσό παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), που αφορούν τη μηχανή αναζήτησής της και το Google Play.

Ειδικότερα, επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο 460 εκατομμυρίων για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google Search. Σε αυτό προστέθηκε δεύτερο πρόστιμο, 430 εκατομμυρίων, για παρεμπόδιση των developers που χρησιμοποιούν το Play Store να κατευθύνει τους πελάτες προς άλλα εικονικά σημεία πώλησης.

Η Google επέκρινε την απόφαση, επισημαίνοντας ότι θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. «Για να συμμορφωθούμε με αυτούς τους κανόνες, είμαστε υποχρεωμένοι να αφαιρέσουμε λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσία που εκτιμούν οι Ευρωπαίοι, όπως η αυτόματη εμφάνιση τιμών και της διαθεσιμότητας ξενοδοχείων, πτήσεων και εστιατορίων, καθώς και να άρουμε ορισμένες δικλείδες ασφαλείας στο Google Play», δήλωσε ο Κεντ Γουόκερ, πρόεδρος παγκόσμιων επιχειρήσεων της Google.