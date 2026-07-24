Η κυκλοφορία στη γέφυρα διεκόπη προσωρινά, ενώ η Αστυνομία του Λονδίνου δεν έχει ανακοινώσει νεότερα για την υγεία των τραυματιών.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (24/07) στο κέντρο του Λονδίνου, όταν σκάφος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας προσέκρουσε στη γέφυρα του Γουέστμινστερ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε αστυνομικοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:40 τοπική ώρα και αφορούσε σκάφος της μονάδας θαλάσσιας αστυνόμευσης. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, αρκετοί αστυνομικοί έπεσαν στον ποταμό Τάμεση μετά τη σύγκρουση, ωστόσο ανασύρθηκαν έπειτα από επιχείρηση διάσωσης.

Οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό πολιτών.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, καθώς και διασώστες της Βασιλικής Εθνικής Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής (RNLI). Παράλληλα, πάνω από την περιοχή συνέδραμαν δύο ελικόπτερα, ενώ η κυκλοφορία στη γέφυρα του Γουέστμινστερ διακόπηκε προσωρινά.

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Μάρτυρες που επέβαιναν σε τουριστικό πλοιάριο στον Τάμεση περιέγραψαν στο Guardian ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως ανέφεραν, είδαν αστυνομικούς να πέφτουν στο νερό, ενώ ένας από αυτούς φαινόταν να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι αστυνομικοί παρέμειναν στο νερό για αρκετά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου γνωστοποίησε ότι κινητοποίησε πυροσβεστικό σκάφος και εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης, οι οποίες επιχείρησαν σε συνεργασία με την αστυνομία, την Ακτοφυλακή και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

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Το περιστατικό προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις στην περιοχή. Ορισμένες έξοδοι του σταθμού του μετρό Γουέστμινστερ έκλεισαν προσωρινά, ενώ ανεστάλη η λειτουργία της προβλήτας Westminster Pier. Παράλληλα, η εταιρεία Thames Clippers προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, τονίζοντας πως η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η φροντίδα και η κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων αστυνομικών.