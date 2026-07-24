Ο 30χρονος αναρτούσε περιεχόμενο στο οποίο πρότρεπε στη διάπραξη εγκλημάτων εις βάρος πολιτικών προσώπων και μελών των οικογενειών τους.

Στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 30χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν λογαριασμό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου αναρτώνταν σχόλια που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υποκινούσαν σε εγκληματικές ενέργειες και πράξεις βίας.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έπειτα από ενημέρωση που διαβίβασε εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA).

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το επίμαχο περιεχόμενο περιλάμβανε επανειλημμένες αναρτήσεις με προτροπές για τη διάπραξη εγκλημάτων εις βάρος πολιτικών προσώπων και μελών των οικογενειών τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, υπήρχαν αναφορές που εξυμνούσαν παλαιότερα βίαια περιστατικά, καθώς και σχόλια που προέτρεπαν σε ένοπλες επιθέσεις κατά σχολικών μονάδων.

Από τη συνδυαστική αξιοποίηση των ψηφιακών ευρημάτων και των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την πλατφόρμα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως διαχειριστή του συγκεκριμένου λογαριασμού έναν 30χρονο.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του, όπου κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο. Η συσκευή πρόκειται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.