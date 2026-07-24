Το Ιράν φαίνεται όλο και πιο σοβαρό για την επίτευξη συμφωνίας, αν και προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να αποτύχουν, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα εξαπολύσει νέα μεγάλα πλήγματα, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος» να κλιμακώσει τη δράση του.

«Μιλάμε μαζί τους αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν οι Αμερικανοί πρέπει να περιμένουν μεγάλα πλήγματα. «Μιλάμε, αλλά θα δούμε τι θα προκύψει». Ο Τραμπ τόνισε ακόμα πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνεχίσουν να επιτίθενται στο Ιράν «κομμάτι-κομμάτι» όπως είπε χαρακτηριστικά ή να εντείνουν την εκστρατεία «με πιο γρήγορο τρόπο», αλλά ξεκαθάρισε πως μια συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης είναι η πιο έξυπνη επιλογή.

Απέφυγε να αποκαλύψει ποιο θα είναι το σημείο που θα πυροδοτήσει μία νέα δυνατή επίθεση κατά του Ιράν και επανέλαβε πως οι ΗΠΑ έχουν εξαλείψει τις ηγεσίες τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Ίσως κρυφτούν στις σπηλιές τους, ίσως και να παραδοθούν, είπε ο Τραμπ και συνέχισε πως «Αν νόμιζα πως είναι έστω και κοντά στη δημιουργία πυρηνικού όπλου, αν θεωρούσα ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε (από ιρανικό χτύπημα) θα χτυπούσα το Ιράν με πυρηνικά» είπε.

{https://x.com/i/broadcasts/1AGRnnAnQDNGl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημείωσε πως το Ιράν φαίνεται όλο και πιο σοβαρό για την επίτευξη συμφωνίας, αν και προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να αποτύχουν. Οποιαδήποτε συμφωνία, πρόσθεσε, πρέπει να διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ερωτηθείς ποιος συμμετείχε στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Σε ένα βαθμό όλοι», κατονομάζοντας τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι Σαουδάραβες «πρέπει να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ»

Ο Τραμπ είπε ακόμα πως το αποδυναμωμένο Ιράν ανοίγει τον δρόμο για την ομαλοποίηση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ και επανέλαβε όσα νωρίτερα είχε γράψει σε ανάρτησή του λέγοντας πως οι Σαουδάραβες «πρέπει να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ... ήρθε η ώρα να το κάνουν. Αυτοί και άλλοι δεν ήθελαν να το κάνουν. Το πρόβλημα που είχαν με το Ιράν, δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη δύναμη εκεί».

Νωρίτερα οι NYTimes έγραψαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους την Παρασκευή για να εξετάσει την εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν. Επικαλούμενοι τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις, οι NYT ανέφεραν πως η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη απέρριψε την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις για 13η συνεχόμενη νύχτα.