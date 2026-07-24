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Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί δίνουν διαφορετικές εκδοχές γύρω από τις συνθηκές του περιστατικού στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση στο χωριό Ταλ, βόρεια της Δυτικής Όχθης, στο πιο πολύνεκρο περιστατικό των τελευταίων μηνών στην περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσαν οι πυροβολισμοί παραμένουν ασαφείς, καθώς οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές εκδοχές.

Παλαιστίνιοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι συγκρούστηκαν με Ισραηλινούς εποίκους που επιτέθηκαν σε σπίτια και ότι στη συνέχεια Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ.

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Από την πλευρά του, οι IDF αναφέρουν ότι ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για επίθεση εναντίον Ισραηλινών πεζοπόρων και ότι ένας Παλαιστίνιος άρπαξε το όπλο στρατιώτη, σκοτώνοντάς τον, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των υπολοίπων.

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Μεταξύ των Παλαιστινίων θυμάτων βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ νεκρός είναι και ένας Ισραηλινός στρατιώτης. Αρκετοί ακόμη Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί τραυματίστηκαν.

Μετά το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιχείρηση στη Ναμπλούς, συλλαμβάνοντας δύο Παλαιστίνιους που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα θα ενεργήσει «με πλήρη ισχύ» κατά των υπευθύνων, ενώ ανακοινώθηκε η κατεδάφιση της οικίας του φερόμενου δράστη και η επιτάχυνση της νομιμοποίησης και δημιουργίας νέων εποικισμών.

Η ένταση στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τότε έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.100 Παλαιστίνιοι και 41 Ισραηλινοί στη Δυτική Όχθη, ενώ οι επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων έχουν πολλαπλασιαστεί.

Με πληροφορίες του BBC