Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία και η Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική.

Ραγδαία θα είναι η μεταβολή του καιρού από σήμερα Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Μετά από ένα μικρό κύμα καύσωνα, το σκηνικό του καιρού αλλάζει με μία κακοκαιρία εξπρές. Η ΕΜΥ μάλιστα επικαιροποίησε τον έκτακτο δελτίο, ενώ 11 περιοχές θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία και η Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Από το απόγευμα του Σαββάτου ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, αν και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Η ΕΜΥ λίγο πριν τα μεσάνυχτα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης κάνοντας λόγο για κόκκινη προειδοποίηση,.

«Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε Red Code 11 περιοχές

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για σήμερα 11 περιοχές και συγκεκριμένα τις εξής:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σάκης Αρναούτογλου: Προσοχή σε Χαλκιδική και Αττική την Παρασκευή, λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Αρκετά σοβαρή θα είναι κατά τόπους η επιδείνωση του καιρού αύριο, Παρασκευή, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο που ανάρτησε στο YouTube.

Στο δελτίο καιρού που ανάρτησε ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή στη Χαλκιδική από το πρωί της Παρασκευής, αλλά και στην Αττική τις πρώτες βραδινές ώρες. «Θέλει προσοχή η Χαλκιδική, κυρίως τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες, καθώς αναμένονται αρκετές μπόρες και καταιγίδες, που τοπικά θα είναι ισχυρές», τονίζει. Φαινόμενα τοπικά ισχυρά αναμένονται επίσης στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ιονίου, ίσως και στις παράκτιες περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου.

Από το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες και δυνατές μπόρες στη Θεσσαλία, κυρίως την ανατολική και κεντροανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Σποράδες, συνεχίζει ο Σάκης Αρναούτογλου. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και στην ανατολική Μακεδονία- Θράκη.

Σάκης Αρναούτογλου: Στο στόχαστρο η Αττική τις πρώτες βραδινές ώρες

Στην Αττική, οι μπόρες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι, στις βόρειες περιοχές. Αλλά, μεγάλο κομμάτι της Αττικής θα επηρεαστεί τις πρώτες βραδινές ώρες. Φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε περιοχές του Αιγαίου, κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. «Τις πρώτες βραδινές ώρες προσοχή κυρίως στην Αττική, όπου φαίνεται να έχουμε τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα», προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο- όπου δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα με τον απόπλου των πλοίων- και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο αναμένονται καταιγίδες νωρίς το πρωί στο Αιγαίο και ίσως κάποιες μπόρες στην Κρήτη. Όμως, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει «πολύ ομαλά». Τη Δευτέρα υπάρχει ενδεχόμενο να εκδηλωθούν μπόρες στα βορειοδυτικά, κυρίως τις πρωινές- προμεσημβρινές ώρες. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην τάση του καιρού έως τις 3 Αυγούστου δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει νέο κύμα καύσωνα. «Θα έχουμε γενικά καλό καιρό, με σκαμπανεβάσματα στη θερμοκρασία», καταλήγει ο Σάκης Αρναούτογλου.