Ένα μικρό μπάχαλο δημιούργησε στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η αρμόδια τομεάρχης της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου.

Η «όμορφη ατμόσφαιρα» που δημιουργήθηκε έχει ως εξής:

Αρχικά, βγαίνει ο Παναγιώτης Δουδωνής και καταγγέλλει πως ο Τσίπρας είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, διότι όπως είπε, έχει στην ΕΛΑΣ ως στέλεχος τον Αργύρη Μπεντενιώτη, γιο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού του, Μανώλη Μπεντενιώτη, ο οποίος είναι στη διοίκηση ενός ιδιωτικού ΑΕΙ που έχει υποβάλλει αίτηση για να λάβει άδεια.

Εν συνεχεία βγαίνει η Νάντια Γιαννακοπούλου και «αδειάζει» τον κ. Δουδωνή, καταγγέλλοντας πως δεν μπορεί να επικαλείται οικογενειακή ευθύνη, τασσόμενη αναφανδόν υπέρ της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Την «πάσα» πήρε εν συνεχεία ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος βγήκε και απάντησε στη Νάντια Γιαννακοπούλου ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει το νόμο Πιερρακάκη για τα μη κρατικά ΑΕΙ.

Κάπως έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να έχει ως στόχο την πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο διαφορά...

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Ν.Α.