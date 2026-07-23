Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του Feng Shui, της αρχαίας κινεζικής φιλοσοφίας, υπάρχουν αντικείμενα και στοιχεία που επηρεάζουν την ενέργεια ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με αυτή την αρχαία φιλοσοφία, ορισμένα καθημερινά αντικείμενα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και χρησιμοποιούνται ως φυλαχτά για την προσέλκυση θετικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του Feng Shui, της αρχαίας κινεζικής φιλοσοφίας, υπάρχουν αντικείμενα και στοιχεία που επηρεάζουν την ενέργεια ενός ανθρώπου και μπορούν να έχουν είτε θετική είτε αρνητική επίδραση στη ζωή του.

Στις πρακτικές του Feng Shui, τα φυσικά αντικείμενα της καθημερινότητας κατέχουν σημαντική θέση, καθώς θεωρείται ότι λειτουργούν ως αγωγοί ενέργειας σε συνεχή επαφή με τον άνθρωπο. Ένα από αυτά είναι το αμύγδαλο, το οποίο συμβολίζει την ανάπτυξη, τη ζωτικότητα και την ευημερία, καθώς ο σπόρος του συνδέεται με τις δυνατότητες και τα νέα ξεκινήματα.

Στο αμύγδαλο αποδίδονται ιδιότητες που σχετίζονται με την αφθονία, την προστασία και την ενεργειακή ισορροπία όταν χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές πεποιθήσεις, πρέπει να ακολουθούνται ορισμένα βήματα ώστε να έχει το επιθυμητό συμβολικό αποτέλεσμα.

Γιατί το Feng Shui προτείνει να κουβαλάτε ένα αμύγδαλο τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο;

Για να ενισχυθεί η θετική ενέργεια και να αξιοποιηθεί πλήρως αυτό το τελετουργικό, το Feng Shui προτείνει να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται το αμύγδαλο.

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Για την προσέλκυση ευημερίας και νέων ευκαιριών

Εάν ο στόχος είναι η αφθονία και η επαγγελματική ή οικονομική πρόοδος, συνιστάται να μεταφέρετε ένα αμύγδαλο τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο μέσα στο πορτοφόλι, την τσάντα ή το σακίδιό σας, κατά προτίμηση σε ξεχωριστή θήκη. Πιστεύεται ότι το αλουμινόχαρτο λειτουργεί ως «προστατευτικό περίβλημα» που διατηρεί και ενισχύει τη συμβολική ενέργεια του αμυγδάλου.

Για ενίσχυση της προσωπικής ενέργειας

Το συγκεκριμένο τελετουργικό χρησιμοποιείται επίσης ως σύμβολο εσωτερικής δύναμης απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις. Η μεταφορά του αμυγδάλου θεωρείται ότι συμβολίζει τη διατήρηση της ζωτικότητας και της συναισθηματικής ισορροπίας.

Για νέα ξεκινήματα

Άτομα που ξεκινούν μια νέα εργασία, μια επιχείρηση, έναν κύκλο σπουδών ή ένα σημαντικό προσωπικό έργο συνηθίζουν να έχουν μαζί τους το αμύγδαλο τις πρώτες εβδομάδες, καθώς θεωρείται ότι συμβολίζει την ανάπτυξη, την επιμονή και την επιτυχία.

Γιατί το αμύγδαλο έχει ιδιαίτερη σημασία στο Feng Shui

Αν και το Feng Shui γεννήθηκε στην Κίνα και το αμύγδαλο δεν συγκαταλέγεται στα πιο γνωστά παραδοσιακά του σύμβολα, με την πάροδο του χρόνου ενσωματώθηκε σε ορισμένες πρακτικές λόγω του συμβολισμού που του αποδίδουν διάφοροι πολιτισμοί.

Ως σπόρος, αντιπροσωπεύει τη γέννηση νέων ευκαιριών, την προσωπική εξέλιξη και την ικανότητα να αναπτύσσεται κανείς ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, το επιμήκες σχήμα του και το θρεπτικό εσωτερικό του συνδέονται συμβολικά με την αφθονία, την ενέργεια και τη σωστή διαχείριση των πόρων – έννοιες που συναντώνται και στις αρχές του Feng Shui. Για τον λόγο αυτό, κάποιοι το χρησιμοποιούν ως φυλαχτό για να υποστηρίξουν τους προσωπικούς τους στόχους, να προσελκύσουν ευημερία και να ενισχύσουν το αίσθημα σταθερότητας.

Κάθε πότε πρέπει να αντικαθίσταται το αμύγδαλο;

Όσοι ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές εμπνευσμένες από το Feng Shui συνιστούν την αντικατάσταση του αμυγδάλου κάθε φορά που ξεκινά μια νέα και σημαντική περίοδος στη ζωή ή, το αργότερο, μία φορά τον μήνα. Η λογική είναι να ανανεώνεται συμβολικά η ενέργεια που συνδέεται με το φυλαχτό και να μην διατηρείται ένα αντικείμενο που έχει ήδη φθαρεί.

Επίσης, προτείνεται να ελέγχεται τακτικά ότι το αλουμινόχαρτο παραμένει καθαρό και σε καλή κατάσταση. Αν σκιστεί, βραχεί ή το αμύγδαλο εμφανίσει σημάδια υγρασίας ή αλλοίωσης, συνιστάται να απορριφθούν και τα δύο και να αντικατασταθούν με καινούργια.

Τι λέει η επιστήμη;

Παρότι αυτές οι πρακτικές έχουν πολλούς υποστηρικτές, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των τελετουργικών του Feng Shui. Για όσους ακολουθούν τη συγκεκριμένη φιλοσοφία, η αξία τους βρίσκεται κυρίως στον συμβολισμό τους: λειτουργούν ως μια καθημερινή υπενθύμιση των προσωπικών στόχων, της πρόθεσης για ευημερία και της δέσμευσης να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις με θετική στάση.