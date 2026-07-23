«Θα το συζητήσουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα» είπε η Ρένα Δούρου για το τι μέλλει γενέσθαι με την Νίνα Κασιμάτη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι πολύ κοντά στο να μετακινηθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Την πρώτη επίσκεψη στα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε νωρίτερα η Ρένα Δούρου. Στα χέρια κρατούσε ένα κουτί με κεράσματα για να «γλυκάνει» όπως είπε τους δημοσιογράφους που κάλυψαν τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ «νυχθημερον ωσάν να ήταν οι... αμερικανικές εκλογές».

Δίνοντας το στίγμα για την νέα μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Δούρου τόνισε πως «τελείωσε το περασμένο Σάββατο το ‘βαζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα’», ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Νίκο Κοτζιά, άφησε αιχμές για τον Σωκράτη Φάμελλο, χωρίς να τον κατονομάσει.

«Δεν θα μπορούσα να μην μιλάω με τον Νίκο Κοτζιά, ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεδομένου του πολιτικού μεγέθους του. Γιατί ταλαιπωρήθηκε; Επειδή είχαμε πάρει συνεδριακή απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ...», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ρένα Δούρου απάντησε και για το τι μέλλει γενέσθαι με την Νίνα Κασιμάτη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι πολύ κοντά στο να μετακινηθεί στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως υπήρξε μεταξύ τους επικοινωνία, πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κύπρο και πως «θα το συζητήσουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Πάντως, ερωτηθείσα για το αν «περιμένει προσθήκες από ανεξάρτητους;», η ίδια σημείωσε πως «γι’ αυτό δουλεύαμε αλλά συντεταγμένα», κάνοντας γνωστό επί της ουσίας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «απλώσει δίχτυα» για να «ψαρέψει» βουλευτές από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων.

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Ερωτηθείσα για το αν προτίθεται να διατηρήσει τον Παύλο Πολάκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, η ίδια ανέφερε πως «έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων», ενώ για την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την αυριανή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο σχολίασε με νόημα: «Δεν είναι η δική μου προσωπική απόφαση, συζητήσαμε τι σημαίνει να παρευρεθούμε στο Προεδρικό. Αποφάσισαμε να τιμήσουμε τους τόπους κι όχι το γρασίδι και τις γαρίδες».