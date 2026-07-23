Από την Πληροφορική έως τα Οικονομικά: Το ΟΠΑ κυριαρχεί στις επιλογές των νέων φοιτητών, οι φετινές Βάσεις Εισαγωγής (πίνακας).

Οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 επιβεβαίωσαν τη διαχρονική δυναμική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς τα οκτώ Τμήματά του εξακολουθούν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες.

Το ΟΠΑ παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή πανεπιστήμια της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο υποψηφίους με υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι επιλέγουν σπουδές στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της πληροφορικής, των δεδομένων και της επιχειρηματικότητας. Η φετινή εικόνα των βάσεων δείχνει ότι το Ίδρυμα διατηρεί ισχυρή παρουσία σε όλα τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει, με αρκετά Τμήματα να καταγράφουν κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ξεχωριστή θέση κατέχει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο παραμένει ένα από τα υψηλότερα σε βάση Τμήματα της χώρας. Η σύνδεση της διοίκησης με την τεχνολογία, την ψηφιακή καινοτομία, την ανάλυση δεδομένων και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό στους νέους που αναζητούν επαγγελματικές προοπτικές σε αναπτυσσόμενους κλάδους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πορεία των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τα οποία βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των αντίστοιχων οικονομικών Τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Το Τμήμα ΔΕΟΣ μάλιστα σημείωσε φέτος αξιοσημείωτη άνοδο στη βάση εισαγωγής του, γεγονός που δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον για σπουδές με διεθνή προσανατολισμό.

Στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εξακολουθούν να αποτελούν κορυφαίες επιλογές των υποψηφίων, καταγράφοντας ιδιαίτερα ισχυρή θέση ανάμεσα στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η αυξανόμενη ζήτηση για επαγγέλματα τεχνολογίας αποτυπώνεται στη δυναμική του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις πανελλαδικά μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη στροφή των νέων προς πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η ανάπτυξη λογισμικού και η επιστήμη δεδομένων.

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Ιδιαίτερη άνοδο σημείωσε και το Τμήμα Στατιστικής, επιβεβαιώνοντας τη νέα εποχή των επιστημών δεδομένων και τη σημαντική θέση που αποκτούν οι αναλυτικές δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας παραμένει επίσης ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Η σταθερά υψηλή προτίμηση των υποψηφίων προς το ΟΠΑ αποτυπώνει τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών του με τις απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας.

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επιβεβαιώνει για άλλη μία χρονιά ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών. Και τα οκτώ Τμήματα του Ιδρύματος κατατάσσονται στις κορυφαίες θέσεις πανελλαδικά στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν, προσελκύοντας τους αρίστους των υποψηφίων. Η εμπιστοσύνη αυτή της νέας γενιάς μας γεμίζει υπερηφάνεια και ευθύνη. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σύγχρονη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ένα εξωστρεφές ακαδημαϊκό περιβάλλον που προετοιμάζει τους επιστήμονες του αύριο. Καλωσορίζουμε θερμά τις νέες και τους νέους φοιτητές/-τριές μας στην ακαδημαϊκή μας οικογένεια και τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική αρχή στο ταξίδι της γνώσης.»