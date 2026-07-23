Δίδυμη επιτυχία στις Βάσεις 2026: Πρώτος και τρίτος στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οι Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος.

Μια ξεχωριστή ιστορία επιτυχίας έκρυβε η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 για τα δίδυμα αδέλφια Γιάννη και Σταύρο Παπαδάτο από το Βούναργο του Δήμου Πύργου, οι οποίοι κατάφεραν όχι μόνο να εισαχθούν στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά να κατακτήσουν και κορυφαίες θέσεις στη σχολή.

Ο Γιάννης Παπαδάτος εισάγεται ως πρώτος στη σχολή, ενώ ο Σταύρος Παπαδάτος κατέλαβε την τρίτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη τους προσπάθεια στις Πανελλήνιες, όπου συγκέντρωσαν αντίστοιχα 19.580 και 19.340 μόρια διαβάζουμε στο ilialive.gr.

«Δεν περιμέναμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους»

Οι δύο αριστούχοι γνώριζαν ότι είχαν πετύχει τον στόχο τους, όμως η υψηλή κατάταξη αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη. «Το ξέραμε ότι θα περάσουμε, σύμφωνα με τις βαθμολογίες μας. Βέβαια δεν γνωρίζαμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους. Δεν ήταν κάτι που μας ενδιέφερε ιδιαίτερα, αλλά σήμερα που το είδαμε ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση. Πλέον ο στόχος είναι να τακτοποιήσουμε τη διαμονή μας και να ξεκινήσουμε τη φοιτητική μας ζωή», ανέφερε ο Γιάννης Παπαδάτος. Ο Σταύρος σημείωσε από την πλευρά του: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Σήμερα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, βεβαιωθήκαμε ότι δεν κάναμε λάθος στο μηχανογραφικό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη χρονιά που έρχεται. Είμαστε χαρούμενοι και για τις πρωτιές, αλλά και μόνο που περάσαμε μας φτάνει».

Ξεπέρασαν σοβαρές δυσκολίες πριν από τις εξετάσεις

Η επιτυχία των δύο αδελφών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς λίγους μήνες πριν από τις Πανελλαδικές χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη περιπέτεια υγείας. Λίγους μήνες πριν από τις Πανελλήνιες, τα δύο αδέλφια βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, η οποία τα κράτησε για περισσότερο από δύο μήνες μακριά από την κανονικότητα. Τα προβλήματα στα κάτω άκρα ήταν τόσο έντονα, ώστε για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ενώ ο Σταύρος χρειάστηκε και νοσηλεία.

Παρά τις αντιξοότητες, δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον στόχο τους. Διάβαζαν μαζί, στήριζαν ο ένας τον άλλον και αξιοποίησαν την εξ αποστάσεως διδασκαλία για να μη μείνουν πίσω στην προετοιμασία τους. Παράλληλα, είχαν τη συμπαράσταση των καθηγητών του Λυκείου Βουνάργου, οι οποίοι προσαρμόστηκαν στις ανάγκες τους, καθώς και των καθηγητών του φροντιστηρίου τους, που συνέχισαν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι ίδιοι θεωρούν ότι καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους έπαιξε η συνέπεια που είχαν καλλιεργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η πραγματική τους αγάπη για τη γνώση. Παράλληλα, η επιστροφή τους στη σχολική ομάδα βόλεϊ συνέβαλε σημαντικά στη σωματική και ψυχολογική τους αποκατάσταση, βοηθώντας τους να διαχειριστούν καλύτερα την πίεση της απαιτητικής χρονιάς.

Ο Σταύρος Παπαδάτος έστειλε το δικό του μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά: «Χρειάζεται πειθαρχία και επιμονή για να πετύχουν τους στόχους τους. Αν όμως δεν τα καταφέρουν, να ξέρουν ότι προσπάθησαν. Να έχουν πείσμα, να μην τα παρατούν εύκολα, χωρίς όμως να φτάνουν στα άκρα, γιατί το πολύ άγχος μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Να βρίσκουν χρόνο και για τα χόμπι τους και να κάνουν σωστό και μεθοδικό διάβασμα».

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Η ιστορία των Γιάννη και Σταύρου Παπαδάτου δείχνει ότι πίσω από κάθε υψηλή επίδοση υπάρχει συχνά μια μεγάλη προσωπική διαδρομή. Με επιμονή, συνεργασία και αλληλοστήριξη, κατάφεραν να ξεπεράσουν μια δύσκολη δοκιμασία και να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.