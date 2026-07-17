Οι αποδοχές, η βαθμολογική εξέλιξη και το νέο μοντέλο καριέρας επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων – Η Σχολή Ευελπίδων στο επίκεντρο των αλλαγών

Μετά και την οριστική υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων το ενδιαφέρον των υποψηφίων στρέφεται αποκλειστικά στην ανακοίνωση των Βάσεων 2026. Πέρα από τις πανεπιστημιακές σχολές αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των υποψηφίων για το τι μέλλει γενέσθαι φέτος στις στρατιωτικές σχολές και πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον χάρτη των στρατιωτικών σχολών καθώς η επιλογή των υποψηφίων φαίνεται να επηρεάζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική προοπτική και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η παραδοσιακή εικόνα των στρατιωτικών σχολών ως μιας «σίγουρης» επαγγελματικής επιλογής παραμένει ισχυρή, όμως οι νέοι και οι οικογένειές τους εξετάζουν πλέον με μεγαλύτερη προσοχή τη διαδρομή που προσφέρει κάθε σχολή ήτοι από τον βαθμό εισόδου μέχρι την τελική εξέλιξη, τις απολαβές και τις δυνατότητες ανέλιξης. Στο νέο τοπίο, φαίνεται να διαμορφώνονται δύο διαφορετικές τάσεις, οι σχολές αξιωματικών εμφανίζουν αυξημένη δημοφιλία, ενώ οι σχολές υπαξιωματικών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις.

Η «μάχη» των Βάσεων 2026 περνά πλέον και από το μισθολόγιο

Οι αλλαγές στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν επηρεάσει την εικόνα που έχουν οι υποψήφιοι για μια στρατιωτική καριέρα. Το νέο μισθολογικό πλαίσιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες και κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία στελέχους, τα έτη υπηρεσίας και την εξέλιξη στην ιεραρχία. Παράλληλα, έχουν υπάρξει αυξήσεις στις αποδοχές των μαθητών των στρατιωτικών σχολών, με στόχο να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των παραγωγικών σχολών. Το οικονομικό κίνητρο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανέλιξης, φαίνεται να λειτουργεί υπέρ των σχολών που οδηγούν στον βαθμό του αξιωματικού.

Βάσεις 2026: Οι σχολές Αξιωματικών ανεβαίνουν στις προτιμήσεις

Οι σχολές όπως η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Ικάρων, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η ΣΣΑΣ διατηρούν υψηλό κύρος, καθώς προσφέρουν διαφορετική προοπτική εξέλιξης και μεγαλύτερο εύρος διοικητικών ευθυνών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση της Ευελπίδων, η οποία μετά τις αλλαγές στην πρόσβαση από περισσότερα επιστημονικά πεδία διευρύνει τη βάση των υποψηφίων της.

Ερωτηματικό για τις σχολές υπαξιωματικών

Στον αντίποδα, οι σχολές υπαξιωματικών καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα διαφορετικό περιβάλλον. Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου σταδιοδρομίας για τους υπαξιωματικούς, με διαφορετικά όρια βαθμολογικής εξέλιξης, δημιουργεί προβληματισμούς σε μέρος των υποψηφίων που συγκρίνουν πλέον τις επαγγελματικές προοπτικές με αυτές των σχολών αξιωματικών. Το βασικό ερώτημα που εξετάζουν πολλοί υποψήφιοι συνοψίζεται στο ποια διαδρομή προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης σε βάθος χρόνου. Έτσι, η μισθολογική και βαθμολογική διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών σχολών φαίνεται να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση.

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Από τα μόρια στις προοπτικές καριέρας

Η επιλογή μιας στρατιωτικής σχολής δεν βασίζεται πλέον μόνο στη βάση εισαγωγής και στο κύρος του ονόματος. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας τονίζουν στο Dnews ότι οι υποψήφιοι αξιολογούν:τις αρχικές αποδοχές, τη δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης, την πορεία στον βαθμό, τις συνθήκες υπηρεσίας, αλλά και τη συνολική εικόνα μιας καριέρας που μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες. Η φετινή εικόνα των βάσεων αναμένεται έτσι να αποτυπώσει όχι μόνο τις επιδόσεις των υποψηφίων, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά το επάγγελμα του στρατιωτικού.

Σε ανοδική τροχιά οι βάσεις στις Στρατιωτικές Σχολές

Ουσιαστικά φέτος θα δούμε την ανάκαμψη των στρατιωτικών σχολών καθώς αναμένεται σημαντική άνοδος στις βάσεις εισαγωγής στις περισσότερες κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα προοιωνίζεται και βελτίωση στην κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Η εικόνα αυτή έρχεται μετά τη δύσκολη χρονιά του 2025, όταν αρκετές σχολές αντιμετώπισαν πρόβλημα με κενές θέσεις λόγω της επίδρασης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η μεγαλύτερη άνοδος αναμένεται στη Σχολή Ικάρων – Μηχανικοί (ΣΜΑ) και στη Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Ανοδική πορεία αναμένεται και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μάχιμοι, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και στη Σχολή Ικάρων – Ιπτάμενοι και στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Εξαίρεση αποτελεί η κατεύθυνση Νομικού της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), όπου αναμένεται μικρή πτώση ενώ αντίθετα, η Ιατρική κατεύθυνση της ΣΣΑΣ που έχει υψηλή ζήτηση, θεωρείται δεδομένη και η αύξηση της βάσης.