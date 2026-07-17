Τι ισχύει για την δυνατότητα για διαγραφή σχολών από το Μηχανογραφικό - Το αυστηρό χρονικό περιθώριο μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Μέχρι τις 14:00 σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι των Πανελληνίων να εισέλθουν στην πλατφόρμα https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να πραγματοποιήσουν μία τελευταία ενέργεια πριν από την οριστική επεξεργασία των προτιμήσεών τους για το Μηχανογραφικό 2026.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τη διαγραφή σχολών από το ήδη οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να προσθέσουν νέα τμήματα, να αλλάξουν τη σειρά προτίμησης ή να αντικαταστήσουν επιλογές που έχουν ήδη δηλώσει.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται αυστηρά έως τις 14:00 και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μία φορά. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην τελική επεξεργασία των μηχανογραφικών για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας επισημαίνουν ότι η διαγραφή σχολών έχει νόημα μόνο όταν ο υποψήφιος είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν επιθυμεί να φοιτήσει σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα, ακόμη και αν περάσει σε αυτό. Ειδικά οι τελευταίες επιλογές του μηχανογραφικού θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά, καθώς η σειρά προτίμησης καθορίζει τη διαδικασία εισαγωγής.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους υποψηφίους να διατηρήσουν στη λίστα μόνο τις σχολές στις οποίες θα ήταν πραγματικά διατεθειμένοι να εγγραφούν, καθώς μετά τις 14:00 δεν θα είναι δυνατή καμία περαιτέρω τροποποίηση.