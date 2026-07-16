Συζήτηση έχει ξεκινήσει για το πότε καταργούνται οι παλιές ταυτότητες.

Με υπουργική απόφαση έχει δοθεί παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 για συγκεκριμένες χρήσεις για τις παλιές ταυτότητες. Η παράταση αφορά ταυτότητες με αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και ειδικές κατηγορίες δελτίων ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται σε ισχύ.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας.

Επομένως, η 3η Αυγούστου 2026 δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες καταργούνται συνολικά. Σημαίνει μόνο ότι παύουν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Η οριστική κατάργησή τους στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες ακολουθεί μεταγενέστερα, με ορίζοντα την 25η Σεπτεμβρίου 2027, οπότε και ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος που έχει προβλεφθεί.