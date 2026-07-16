Oι οφειλέτες μπορούν να ζητήσουν την άρση της κατάσχεσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε το αναγκαστικό μέτρο.

Μια νέα δυνατότητα για την άμεση αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προσφέροντας ουσιαστική διέξοδο σε χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις με οφειλές προς το Δημόσιο.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι οφειλέτες μπορούν να ζητήσουν την άρση της κατάσχεσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε το αναγκαστικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των προσαυξήσεων.

Με την απόφαση Α.1145/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εξειδικεύεται η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 5313/2026. Στόχος της ρύθμισης είναι, αφενός, η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και, αφετέρου, η ταχύτερη οικονομική ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν ομαλότερα στην οικονομική δραστηριότητα.

Μέσω myAADE

Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους από την πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου», ακολουθώντας τη διαδρομή «Δικαστικό, μέτρα & οφειλές» και επιλέγοντας την υπηρεσία για τη χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών υπόχρεων προσώπων, βάσει του άρθρου 18 του ν. 5313/2026 και της απόφασης Α.1145/2026.

Για την έγκριση του αιτήματος απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής που συνδέεται με την κατάσχεση, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και τις προσαυξήσεις. Παράλληλα, το υπόλοιπο ποσό της συγκεκριμένης οφειλής θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή να βρίσκεται σε αναστολή πληρωμής βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

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Επιπλέον, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί ή εξοφληθεί όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου, είτε πρόκειται για ατομικές οφειλές είτε για χρέη που προκύπτουν από αλληλέγγυα ευθύνη.

Άμεσα η αποδέσμευση

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται άπαξ για κάθε οφειλέτη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται άμεσα και ψηφιακά, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τον χρόνο αναμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται μέσω του 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 07:00 έως τις 20:00. Παράλληλα, η ψηφιακή εξυπηρέτηση είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521, στην κατηγορία «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» και στη συνέχεια «Δικαστικό - Κατασχέσεις» και «Άρση Κατασχέσεων».

Η νέα διαδικασία δημιουργεί, έτσι, μια «δεύτερη ευκαιρία» για συνεπείς οφειλέτες που έχουν προχωρήσει σε ουσιαστική τακτοποίηση των χρεών τους, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να συνεχίσουν χωρίς το βάρος της δέσμευσης τις καθημερινές οικονομικές και επαγγελματικές τους συναλλαγές.