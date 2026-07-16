Οι προτεινόμενοι περιορισμοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες.

Η Ελλάδα φέρεται να έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, με επίκεντρο τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα νέα μέτρα στη Dynagas, τη ναυτιλιακή εταιρεία του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Κατά τις πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ο Έλληνας πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε σε ομολόγους του από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ότι οι σχεδιαζόμενες κυρώσεις για το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) θα είχαν ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τη Dynagas. Οι προτεινόμενοι περιορισμοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες.

Οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπα με γνώση των σχετικών συζητήσεων, αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά συνέδεσε ευθέως τις επιφυλάξεις της με τη θέση της Dynagas, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να πλήξουν καθοριστικά τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Η Dynagas διαχειρίζεται συνολικά 27 πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με στοιχεία της Equasis, ενώ στον στόλο της περιλαμβάνεται περίπου το ένα τρίτο των εξειδικευμένων πλοίων τύπου Arc7. Πρόκειται για δεξαμενόπλοια ειδικά κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να επιχειρούν στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της Αρκτικής και να εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τη μονάδα LNG της Yamal στη βόρεια Ρωσία.

Καθυστερεί η έγκριση του νέου πακέτου κυρώσεων

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η στάση της Αθήνας έχει συμβάλει στην καθυστέρηση της έγκρισης του νέου πακέτου κυρώσεων, για το οποίο απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών. Η εκκρεμότητα επηρεάζει παράλληλα και άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο, μεταξύ των οποίων νέες κυρώσεις σε βάρος τραπεζών, δικτύων κρυπτονομισμάτων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τον ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό τομέα.

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Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο. Οι πρέσβεις των κρατών-μελών συμφώνησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε προσωρινή παράταση του υφιστάμενου πλαφόν των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι, προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις και για την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών συνεπειών των νέων περιορισμών.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, εξέφρασε τη λύπη της για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας, σημειώνοντας ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς λόγους για τις επιφυλάξεις τους. Όπως ανέφερε, στόχος παραμένει η επίτευξη συμφωνίας, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζήτησης εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση παρατεταμένου αδιεξόδου.

Τα οικονομικά μεγέθη και η δραστηριότητα των εταιρειών Προκοπίου

Ιδιαίτερο βάρος στο δημοσίευμα δίνεται στη δραστηριότητα των ναυτιλιακών συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου. Ο Έλληνας εφοπλιστής ελέγχει τόσο τη Dynagas όσο και τη Dynacom, η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά πετρελαίου. Κατά τους Financial Times, η Dynacom έχει αποκομίσει τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού την τελευταία τριετία, ποσό που, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι υψηλότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.

Παράλληλα, από τις αρχές του 2025 η Dynagas φέρεται να έχει μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατ. τόνους ρωσικού LNG με 11 πλοία. Οι υπολογισμοί των Financial Times, οι οποίοι βασίζονται σε δεδομένα της Kpler, καταγράφουν συνολικά 144 ταξίδια πλοίων της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο τα πλοία Arc7

Κεντρικό ζήτημα στις ελληνικές ενστάσεις φέρεται να αποτελεί η τύχη των εξειδικευμένων πλοίων Arc7. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για τις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα πλοία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες του έργου Yamal και δεν μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη απαγόρευση των σχετικών μεταφορών θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώλησή τους σε μη δυτικούς φορείς.

Το κόστος κατασκευής των ιδιαίτερα σύνθετων αυτών πλοίων υπολογίζεται σε περίπου 300 εκατ. δολάρια ανά μονάδα. Το υπόλοιπο του στόλου Arc7 διαχειρίζονται, μεταξύ άλλων, η Seapeak και η Mitsui OSK Lines, ενώ ένα πλοίο ανήκει στη ρωσική Sovcomflot.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τους Financial Times, τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Dynagas δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες