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Φωτιά έχει ξεσπάσε στα Αρμόλια – Στο σημείο 20 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Αρμόλια της Χίου.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Η φωτιά σύμφωνα με το astraparis.gr ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή των Μεστών.

Η περιοχή ειναι χαμηλής βλάστησης, ωστόσο οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες λόγω του ισχυρού αέρα.

Το πύρινο μέτωπο ξέσπασε στις 2.30 μ.μ. στην θέση Σκουριές Μεστών προς τον Άγιο Ισίδωρο σύμφωνα με το alithia.gr. Στο σημείο ήδη βρίσκονται 9 οχήματα της Πυροσβεστικής Δύναμης Χίου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου Αρμολίων καθώς και η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης Μεστών.

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