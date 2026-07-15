Ο καύσωνας υποχωρεί στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες με μεγάλο χαλάζι. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιοχές σε Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία και Αυστρία.

Η εξαιρετικά θερμή αέρια μάζα που ευθύνεται για το έντονο κύμα καύσωνα στη Γαλλία και σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης αρχίζει να συγκρούεται με ψυχρότερο και πιο ασταθή αέρα που κινείται από τα δυτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει ότι η ζέστη προκαλεί άμεσα τις καταιγίδες. Ωστόσο, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει στη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε, όταν ενεργοποιηθεί η ατμοσφαιρική διαταραχή, να εκδηλωθούν ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Έτσι, η υποχώρηση του καύσωνα σε αρκετές περιοχές δεν αναμένεται να γίνει ομαλά, αλλά συνοδεία ισχυρών και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνων καταιγίδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Météo-France, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 ψυχρότερες αέριες μάζες άρχισαν να εισέρχονται από τη δυτική και βόρεια Γαλλία, ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Την προηγούμενη ημέρα, σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως και 44 βαθμών Κελσίου.

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Οι περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες

Στη Γαλλία, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται κυρίως οι κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα αυξημένος θεωρείται ο κίνδυνος στη ζώνη που εκτείνεται από τον Κεντρικό Ορεινό Όγκο (Massif Central) προς την Ωβέρνη, την περιοχή του Ροδανού, τις γαλλικές Άλπεις και τα σύνορα με την Ελβετία, όπου είναι πιθανό να αναπτυχθούν οργανωμένα και ισχυρά καταιγιδοφόρα συστήματα με μεγάλο ή ακόμη και πολύ μεγάλο χαλάζι.

Παράλληλα, αυξημένη πιθανότητα για έντονα φαινόμενα υπάρχει στην ανατολική και βορειοανατολική Γαλλία, στις περιοχές των Βοσγίων, της Αλσατίας, της Λωρραίνης, της Βουργουνδίας και της Φρανς-Κοντέ.

Ένα δεύτερο κύμα καταιγίδων αναμένεται να ξεκινήσει από τη βορειοδυτική Γαλλία, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Βρετάνη, η Νορμανδία και η κοιλάδα του Λίγηρα, πριν κινηθεί σταδιακά προς το εσωτερικό της χώρας.

Στη συνέχεια, το κύριο μέτωπο των καταιγίδων αναμένεται να μετατοπιστεί προς την Ελβετία, τη νοτιοδυτική Γερμανία και τη δυτική Αυστρία, όπου επίσης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ισχυρές χαλαζοπτώσεις.

Η πιο ανησυχητική εικόνα αφορά τη βόρεια Ιταλία, κυρίως τις περιοχές του Πεδεμοντίου, της Λομβαρδίας και της Εμίλια-Ρομάνια. Από το απόγευμα και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι πιθανό να εκδηλωθούν εξαιρετικά ισχυρές καταιγίδες με πολύ μεγάλο έως και γιγαντιαίο χαλάζι. Σε ορισμένες περιοχές, το μέγεθος του χαλαζιού ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 5 έως 8 εκατοστά.

Ισχυρά φαινόμενα δεν αποκλείονται επίσης στη νότια Αυστρία, τη Σλοβενία και την Κροατία.

Οι πιο επικίνδυνες ώρες αναμένονται από το μεσημέρι της Τετάρτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη πιθανότητα για έντονα φαινόμενα εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 15:00 και 21:00, ενώ στη βόρεια Ιταλία τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έως περίπου τις 03:00.

Η πρόγνωση βασίζεται στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Πειράματος Πρόγνωσης Καταιγίδων (European Storm Forecast Experiment – ESTOFEX), ο οποίος αφορά το διάστημα από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου έως τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026, ώρα Ελλάδας.

Στον χάρτη, η πορτοκαλί ζώνη με την ένδειξη 1 αφορά αυξημένο κίνδυνο για ισχυρές καταιγίδες, η κόκκινη ζώνη με την ένδειξη 2 υποδηλώνει μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρών φαινομένων, κυρίως μεγάλου χαλαζιού, ενώ η μωβ περιοχή με την ένδειξη 3 στη βόρεια Ιταλία αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, με πιθανότητα εκδήλωσης εξαιρετικά ισχυρών καταιγίδων και πολύ μεγάλου χαλαζιού.

Οι κίτρινες γραμμές στον χάρτη δεν αφορούν την ένταση των φαινομένων, αλλά την πιθανότητα εμφάνισης κεραυνικής δραστηριότητας σε ακτίνα έως 40 χιλιομέτρων από ένα σημείο. Η εξωτερική γραμμή αντιστοιχεί σε πιθανότητα τουλάχιστον 15%, ενώ η εσωτερική σε πιθανότητα τουλάχιστον 50%.

Οι τελικές περιοχές που θα δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα θα προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια όσο περνούν οι ώρες, καθώς οι καταιγίδες αυτού του τύπου παρουσιάζουν σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις.