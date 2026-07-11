Προτιμήστε το δροσερό και όχι το υπερβολικά κρύο νερό. Απορροφάται γρηγορότερα και μπορεί κανείς να πιει περισσότερο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και ιδιαίτερα οι συνθήκες καύσωνα επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό, αυξάνοντας τις ανάγκες του σε υγρά. Η σωστή ενυδάτωση αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα προστασίας της υγείας, καθώς το νερό είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, τη σωστή λειτουργία των οργάνων, την κυκλοφορία του αίματος και τη διατήρηση της σωματικής και πνευματικής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών, το σώμα χάνει μεγαλύτερες ποσότητες νερού μέσω της εφίδρωσης, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, ασκούμαστε ή εργαζόμαστε σε υψηλές θερμοκρασίες. Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, η οποία εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως έντονη δίψα, ξηροστομία, κόπωση, ζάλη, πονοκέφαλο, αδυναμία συγκέντρωσης και μειωμένη απόδοση.

Οι ανάγκες σε νερό διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτώνται από το σωματικό βάρος, την ηλικία, τη φυσική δραστηριότητα, τη διατροφή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένας γενικός οδηγός είναι η κατανάλωση περίπου 30–35 ml νερού ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, ενώ σε περιόδους έντονης ζέστης ή αυξημένης εφίδρωσης η ποσότητα αυτή μπορεί να χρειάζεται να αυξηθεί τονίζει η κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος Φλώρα Λουκιανού.

Νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Ένα από τα σημαντικότερα λάθη είναι να περιμένουμε να αισθανθούμε έντονη δίψα για να πιούμε νερό. Η δίψα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι ο οργανισμός έχει αρχίσει να χρειάζεται αναπλήρωση υγρών. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η τακτική κατανάλωση νερού σε μικρές ποσότητες μέσα στην ημέρα.

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σε παρατεταμένη παραμονή στον ήλιο,

σε άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους,

σε ηλικιωμένους και μικρά παιδιά, που είναι πιο ευάλωτοι στην αφυδάτωση.

Ποια ροφήματα βοηθούν στην ενυδάτωση

Το νερό αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο αποτελεσματική επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε υγρά, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την απώλεια νερού μέσω της εφίδρωσης. Η τακτική κατανάλωσή του μέσα στην ημέρα βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος, στη σωστή λειτουργία των οργάνων και στη διατήρηση της ενέργειας και της συγκέντρωσης.

Ωστόσο, εκτός από το απλό νερό, υπάρχουν και άλλες επιλογές ροφημάτων που μπορούν να συμβάλουν στην καθημερινή πρόσληψη υγρών, προσφέροντας παράλληλα γεύση και ποικιλία στη διατροφή.

Μια καλή επιλογή είναι το πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη, το οποίο μπορεί να καταναλωθεί κρύο τους ζεστούς μήνες και να προσφέρει ένα δροσιστικό ρόφημα χωρίς επιπλέον θερμίδες. Παράλληλα, το ανθρακούχο νερό μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για όσους επιθυμούν κάτι διαφορετικό από το απλό νερό, συμβάλλοντας στην πρόσληψη υγρών χωρίς την προσθήκη ζάχαρης.

Ιδιαίτερα δημοφιλές το καλοκαίρι είναι και το νερό με φυσικά αρώματα, όπως λεμόνι, δυόσμο ή μέντα. Η προσθήκη φυσικών συστατικών μπορεί να κάνει την κατανάλωση νερού πιο ευχάριστη, ενθαρρύνοντας την πρόσληψη μεγαλύτερης ποσότητας υγρών μέσα στην ημέρα, ειδικά για όσους δυσκολεύονται να πίνουν αρκετό νερό.

Για μια πιο δροσιστική επιλογή, μπορούν να καταναλωθούν σπιτικές γρανίτες ή σορμπέ χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, τα οποία προσφέρουν την αίσθηση ενός καλοκαιρινού γλυκού, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στην πρόσληψη υγρών. Η επιλογή σπιτικών παρασκευών επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο των συστατικών και την αποφυγή μεγάλης ποσότητας ζάχαρης.

Επιπλέον, τα smoothies με φρούτα, γάλα ή γιαούρτι και πάγο αποτελούν μια θρεπτική επιλογή, καθώς εκτός από υγρά παρέχουν στον οργανισμό βιταμίνες, μέταλλα, πρωτεΐνες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ένα smoothie με φρούτα εποχής, όπως καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο ή φράουλες, μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα δροσιστική επιλογή για τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

Παρότι υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούν να ενισχύσουν την ενυδάτωση, χρειάζεται προσοχή στην κατανάλωση ορισμένων ροφημάτων. Η υπερβολική πρόσληψη ποτών με μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, όπως αναψυκτικά και τυποποιημένα ροφήματα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πρόσληψη θερμίδων χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στον οργανισμό.

Παράλληλα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τους ζεστούς μήνες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία των υγρών, καθώς το αλκοόλ μπορεί να ενισχύσει την απώλεια νερού και να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Η καλύτερη στρατηγική για την προστασία του οργανισμού τις ημέρες του καύσωνα είναι η συστηματική πρόσληψη υγρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βασικό σύμμαχο το νερό και συμπληρωματικές επιλογές που προσφέρουν γεύση και θρεπτική αξία.

Η ενυδάτωση περνά και από τη διατροφή

Η επαρκής ενυδάτωση δεν εξασφαλίζεται μόνο μέσω της κατανάλωσης νερού, αλλά και μέσα από τη διατροφή. Καθημερινά, ένα σημαντικό μέρος των υγρών που χρειάζεται ο οργανισμός μπορεί να προέρχεται από τις τροφές που καταναλώνουμε, ιδιαίτερα από φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και οι απώλειες υγρών μέσω της εφίδρωσης αυξάνονται, η επιλογή τροφών πλούσιων σε νερό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες τροφές προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενισχύοντας συνολικά την υγεία του οργανισμού.

Ανάμεσα στις τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόσληψη υγρών ξεχωρίζει το καρπούζι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά φρούτα, με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Η δροσερή του γεύση το καθιστά ιδανική επιλογή για τις ζεστές ημέρες, ενώ παράλληλα προσφέρει βιταμίνες και αντιοξειδωτικά στοιχεία.

Εξίσου σημαντικό ρόλο στην ενυδάτωση μπορούν να έχουν το πεπόνι, το ροδάκινο και τα σταφύλια, φρούτα που καταναλώνονται εύκολα τους καλοκαιρινούς μήνες και συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε υγρά.

Από τα λαχανικά, ιδιαίτερα χρήσιμες επιλογές αποτελούν το αγγούρι και η ντομάτα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού και μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε σαλάτες ή ελαφριά καλοκαιρινά γεύματα. Παράλληλα, το μαρούλι iceberg, οι πράσινες πιπεριές και τα κολοκυθάκια αποτελούν τροφές που προσφέρουν ενυδάτωση, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν τη διατροφή με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Η κατανάλωση αυτών των τροφών μπορεί να αποτελέσει έναν φυσικό τρόπο ενίσχυσης της καθημερινής πρόσληψης υγρών, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης ζέστης. Ωστόσο, παρά τη σημαντική συμβολή τους, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανάγκη για επαρκή κατανάλωση νερού. Η καλύτερη προσέγγιση για την προστασία από την αφυδάτωση είναι ένας συνδυασμός: συχνή κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα και μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει φρούτα και λαχανικά πλούσια σε νερό.

Ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή σε περιόδους καύσωνα

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, μεγαλύτερο κίνδυνο αφυδάτωσης αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με προβλήματα υγείας, όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα, αλλά και όσοι εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Για την προστασία του οργανισμού συνιστάται η αποφυγή έντονης δραστηριότητας τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, η παραμονή σε δροσερούς χώρους, η χρήση ελαφρών ρούχων και η συχνή αναπλήρωση υγρών.

Η σωστή ενυδάτωση αποτελεί μια απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική συνήθεια που βοηθά τον οργανισμό να ανταπεξέλθει στις υψηλές θερμοκρασίες και να παραμείνει ασφαλής καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.