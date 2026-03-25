«Η προσθήκη φρούτων στη διατροφή σας, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, θα κάνει μεγάλη διαφορά στην υγεία του εντέρου σας».

Η υγεία του εντέρου ξεκινά από τη διατροφή, και ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να ενισχύσετε το μικροβίωμα σας είναι η κατανάλωση φρούτων.

Η γαστρεντερολόγος Wendi LeBrett, MD, μοιράστηκε με το EatingWell ποια φρούτα προτείνει στους ασθενείς της και πώς να τα εντάξετε στη διατροφή σας.

«Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τροφών που έχουν φυτικές ίνες», λέει η LeBrett. «Τα φρούτα είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους να τις ενσωματώσετε. Ξεκινήστε προσθέτοντας μία έως δύο μερίδες φρούτων την ημέρα.»

1. Μήλο

Τα μήλα είναι προσωπικό αγαπημένο της LeBrett. Κάθε φρούτο περιέχει περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών και βοηθά στην πέψη χάρη στην περιεκτικότητά του σε νερό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οφέλη: Πρεβιοτικά για την τόνωση των καλών βακτηρίων του εντέρου

Προτάσεις: Φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο ή τυρί, ή σε σαλάτες όπως σαλάτα με λάχανο, κινόα και μήλο

2. Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι φρούτο με 9–10 γραμμάρια φυτικών ινών ανά τεμάχιο. Ένα μισό αβοκάντο σε τοστ το πρωί δίνει ένα χορταστικό γεύμα.

Οφέλη: Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που βοηθά στην καλή λειτουργία του εντέρου

Ιδέες: Τοστ με αβοκάντο και αυγό, ή γκουακαμόλε ως σνακ

3. Μούρα

Σμέουρα, μύρτιλα και άλλα μούρα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά όπως οι πολυφαινόλες, που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής.

Οφέλη: Υποστήριξη του μικροβιώματος και αντιφλεγμονώδη δράση

Προτάσεις: Προσθέστε σε γιαούρτι, smoothies ή πιάτα με τυρί

4. Ακτινίδιο

Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων την ημέρα μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική όσο τα συμπληρώματα φυτικών ινών για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας.

Περιέχουν επίσης βιταμίνη C, κάλιο και ένζυμα που βοηθούν στην πέψη.

Οφέλη: Ανακουφίζει από δυσκοιλιότητα και κοιλιακό πόνο, ενισχύει την πέψη

Προτάσεις: Σε τάκος με ψάρι ή σε γλυκά, όπως banana split για πρωινό

5. Αχλάδι

Τα αχλάδια περιέχουν 6 γραμμάρια φυτικών ινών, είναι ενυδατικά, πλούσια σε κάλιο και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Οφέλη: Υποστήριξη πέψης και σταθερό σάκχαρο

Προτάσεις: Σαλάτες, σούπες, ψημένη βρώμη με αχλάδια

Η LeBrett επισημαίνει ότι δεν υπάρχει «λάθος» φρούτο, αρκεί να είναι κάτι που σας αρέσει να τρώτε καθημερινά. Η προσθήκη φρούτων στη διατροφή σας, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, θα κάνει μεγάλη διαφορά στην υγεία του εντέρου σας.

«Για να κάνετε μια βιώσιμη αλλαγή, οτιδήποτε προσθέτετε στη διατροφή σας θα πρέπει να είναι κάτι που σας αρέσει να τρώτε», σημειώνει η LeBrett.