Ο στιγμιαίος καφές ωστόσο μπορεί να διαφέρει σε οφέλη από τον φρεσκοπαρασκευασμένο καφέ σημειώει νέα έρευνα.

Ο καφές επηρεάζει πολλαπλές φυσιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του εντέρου, του στρες, της γνωστικής λειτουργίας και του μικροβιώματος σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, δείχνουν πως ο καφές δεν επηρεάζει μόνο τα επίπεδα ενέργειάς το πρωί, αλλά επίσης τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεση και τα επίπεδα στρες. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα του APC Microbiome Ireland, ενός ερευνητικού κέντρου με έδρα το University College Cork, στην Ιρλανδία. Η μελέτη δημοσιεύεται στο Nature Communications.

«Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από απλή καφεΐνη», δήλωσε ο συντάκτης της μελέτης John Cryan, PhD, κύριος Ερευνητής στο APC Microbiome Ireland. «Είναι ένας σύνθετος διατροφικός παράγοντας που αλληλεπιδρά με τα μικρόβια του εντέρου μας, τον μεταβολισμό μας, ακόμη και τη συναισθηματική μας ευεξία». Ο όρος εντερικό μικροβίωμα αναφέρεται σε όλους τους διαφορετικούς μικροοργανισμούς, όπως τα βακτήρια, που ζουν μέσα στο πεπτικό σύστημα. Αποτελούν ζωτικό μέρος του εντερικού μικροβιώματος, το οποίο αναφέρεται όχι μόνο στα μικρόβια αλλά και στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Η έρευνα έχει ήδη αποδείξει ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του εντέρου και του εγκεφάλου, γνωστή ως άξονας εντέρου-εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές στον εγκέφαλο μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στο έντερο και αντίστροφα. Το εντερικό μικροβίωμα παίζει βασικό ρόλο σε αυτή τη σχέση.

«Το δημόσιο ενδιαφέρον για την υγεία του εντέρου έχει αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Cryan. «Η σχέση μεταξύ της πεπτικής και της ψυχικής υγείας γίνεται επίσης όλο και περισσότερο κατανοητή, αλλά οι μηχανισμοί πίσω από τις επιδράσεις του καφέ σε αυτόν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου παραμένουν ασαφείς».

Άλλες έρευνες έχουν υποδείξει ότι τα μικρόβια του εντέρου αντιδρούν στον καφέ, καθώς και ότι συνδέουν διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης καφέ με ορισμένα αποτελέσματα για την υγεία. Αυτά περιλαμβάνουν μειωμένους κινδύνους ορισμένων χρόνιων ασθενειών, χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από κάθε αιτία και χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης.

Πώς αξιολόγησε η μελέτη τις επιπτώσεις της πρόσληψης καφέ;

Η μελέτη ξεκίνησε με μια σύγκριση μιας ομάδας 31 ατόμων που δεν έπιναν καφέ με 31 άτομα που έπιναν καφέ. Όσοι έπιναν καφέ ήταν άτομα που κατανάλωναν τακτικά μεταξύ 3 και 5 φλιτζανιών καφέ την ημέρα. Με κάθε συμμετέχοντα, οι ερευνητές αξιολόγησαν διάφορες παραμέτρους με μια σειρά από τεστ, ερωτηματολόγια, αυτοαναφορές και δείγματα κοπράνων και ούρων. Αυτές περιελάμβαναν: γνωστική λειτουργία, επίπεδα στρες, σωματική υγεία, διάθεση, ανοσοποιητική λειτουργία, διατροφή και σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος.

Μετά από αυτές τις βασικές δοκιμές, η ομάδα που δεν έπινε καφέ δεν συμμετείχε περαιτέρω στη μελέτη. Η ομάδα που έπινε καφέ σταμάτησε στη συνέχεια να πίνει καφέ για 14 ημέρες, ενώ παράλληλα απείχε από άλλες πηγές καφεΐνης, όπως αναψυκτικά και μαύρη σοκολάτα. Μετά από αυτό το διάστημα, επανέφεραν τον καφέ στη διατροφή τους. Ωστόσο, οι μισοί από αυτούς (15 άτομα) επανέφεραν τον καφέ χωρίς καφεΐνη, ενώ οι άλλοι μισοί (16 άτομα) επανέφεραν τον καφέ με καφεΐνη.

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια έπιναν όποιο είδος καφέ τους είχαν αναθέσει τυφλά οι ερευνητές για 21 ημέρες. Οι οδηγίες τους ήταν να πίνουν τέσσερα φακελάκια στιγμιαίου καφέ κάθε μέρα. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν περαιτέρω αξιολογήσεις σε αυτήν την ομάδα συμμετεχόντων καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποχής τους από τον καφέ και στη συνέχεια ξανά κατά τη διάρκεια της φάσης παρέμβασης των 3 εβδομάδων.

Πώς ο καφές αναδιαμορφώνει το έντερο

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στην κατανάλωση καφέ μετά την 14ήμερη περίοδο αποχής, τόσο ο καφές με καφεΐνη όσο και ο καφές χωρίς καφεΐνη συσχετίστηκαν με βελτιώσεις στη διάθεση. Τα ερωτηματολόγια των συμμετεχόντων αποκάλυψαν χαμηλότερα επίπεδα στρες, κατάθλιψης και παρορμητικότητας μετά την επιστροφή σε οποιοδήποτε είδος καφέ.

Ο καφές με καφεΐνη συσχετίστηκε με μειωμένο άγχος και βελτιωμένη επαγρύπνηση, προσοχή και αρτηριακή πίεση. Αντίθετα, ο καφές χωρίς καφεΐνη συσχετίστηκε με βελτιώσεις στη μάθηση, τη μνήμη, τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές δεν παρατήρησαν καμία διαφορά μεταξύ αυτών που έπιναν καφέ και αυτών που δεν έπιναν καφέ στην αρχή της μελέτης και μετά την περίοδο αποχής, όσον αφορά πολλούς από αυτούς τους παράγοντες. Αυτοί περιελάμβαναν την αρτηριακή πίεση, το στρες, το άγχος, την κατάθλιψη, την ποιότητα του ύπνου και τη σωματική δραστηριότητα.

Παράλληλα με τις αλλαγές στη διάθεση και τη γνωστική λειτουργία, οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης αρκετές αλλαγές στο έντερο των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της 2 εβδομάδων περιόδου αποχής, παρατήρησαν αλλαγές στα επίπεδα ορισμένων μεταβολιτών, δηλαδή των μικρών μορίων, που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του μεταβολισμού. Αυτά τα επίπεδα επανήλθαν σε μεγάλο βαθμό αφού οι συμμετέχοντες άρχισαν να πίνουν ξανά καφέ, αν και τα επίπεδα μεταβολιτών που σχετίζονται στενά με την καφεΐνη δεν αυξήθηκαν για όσους έπιναν καφέ χωρίς καφεΐνη.

Συνολικά, οι ερευνητές εντόπισαν εννέα βασικούς μεταβολίτες που σχετίζονταν στενά με την κατανάλωση καφέ. Αυτοί περιελάμβαναν τη θεοφυλλίνη, την καφεΐνη και επιλεγμένα φαινολικά οξέα και «συνδέονταν έντονα με μικροβιακά είδη και γνωστικά μέτρα». Υπήρχαν επίσης σαφείς διαφορές μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος όσων έπιναν καφέ σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν. Υπήρχαν υψηλότερα επίπεδα συγκεκριμένων είδη βακτηρίων, που σχετίζονται με θετικές επιπτώσεις στην υγεία στα έντερα των καταναλωτών καφέ.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ο καφές, είτε με καφεΐνη είτε χωρίς καφεΐνη, μπορεί να επηρεάσει την υγεία με ξεχωριστούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους», δήλωσε ο Cryan.

Μόνο ο καφές με καφεΐνη συνδέεται με χαμηλότερο άγχος

«Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν το μικροβίωμα και τις νευρολογικές αντιδράσεις στον καφέ, καθώς και τα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη τους για ένα πιο υγιές μικροβίωμα», δήλωσε ο Cryan. «Ο καφές μπορεί να τροποποιήσει τι κάνουν συλλογικά τα μικρόβια και ποιους μεταβολίτες χρησιμοποιούν».

«Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα παρατηρούμενα οφέλη πιθανότατα οφείλονται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, βιολογικών επιδράσεων των ενώσεων του καφέ - συμπεριλαμβανομένης της καφεΐνης και των (πολυ)φαινολών - μηχανισμών που προκαλούνται από το μικροβίωμα, και ψυχολογικών επιδράσεων που συνδέονται με τη ρουτίνα και την προσδοκία», σημείωσε ο Cryan.

Ενώ αυτά τα πρώιμα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη ήταν σχετικά μικρή, με δεδομένα μόνο από 62 συμμετέχοντες. Οι ερευνητές επίσης δεν ανέλυσαν τις διαφορές λόγω εθνικότητας λόγω του ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν Καυκάσιοι. Η μελέτη διερεύνησε επίσης μόνο τις επιδράσεις του στιγμιαίου καφέ.

«Διαφορετικοί τύποι καφέ και μέθοδοι παρασκευής μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη χημική σύνθεση του τελικού ροφήματος», είπε ο Cryan. «Η μέθοδος παρασκευής επηρεάζει τα επίπεδα καφεΐνης, (πολυ)φαινολών και άλλων βιοδραστικών ενώσεων όπως τα διτερπένια και τα χλωρογενικά οξέα. Στη μελέτη μας, εστιάσαμε σε ελεγχόμενες παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας τυποποιημένο καφέ με και χωρίς καφεΐνη για να απομονώσουμε βιολογικές επιδράσεις. Ωστόσο, ο στιγμιαίος καφές μπορεί να διαφέρει από τον φρεσκοπαρασκευασμένο καφέ στο προφίλ πολυφαινολών του και στις ενώσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το μικροβίωμα και τον μεταβολισμό του εντέρου», εξήγησε ο Cryan.

«Ενώ θα περιμέναμε γενικά παρόμοιες κατευθυντικές επιδράσεις σε όλους τους τύπους καφέ, το μέγεθος και οι συγκεκριμένες μικροβιακές ή μεταβολικές αποκρίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής», συνέχισε και πρόσθεσε πως «Αυτός είναι ένας σημαντικός τομέας για μελλοντική έρευνα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της εξατομικευμένης διατροφής και των αποκρίσεων του μικροβιώματος».

Με πληροφορίες του Nature