Ένας δικαιούχος μπορεί να κληθεί να επιστρέψει χρήματα λόγω αλλαγής εισοδήματος μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η λανθασμένη δήλωση εξαρτώμενων τέκνων.

Χιλιάδες δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού Α21 βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από τον ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε επιστροφή χρημάτων. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται όταν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ή όταν προκύψουν διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της αίτησης.

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους ένας δικαιούχος μπορεί να κληθεί να επιστρέψει χρήματα είναι η αλλαγή εισοδήματος μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η λανθασμένη δήλωση εξαρτώμενων τέκνων, η αλλαγή οικογενειακής κατάστασης, η μη επιβεβαίωση της φοίτησης μαθητή, αλλά και λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της αίτησης Α21. Επίσης, επιστροφές χρημάτων μπορεί να προκύψουν όταν ένα παιδί πάψει να θεωρείται εξαρτώμενο μέλος ή όταν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε συμψηφισμό με επόμενες δόσεις του επιδόματος μέχρι να καλυφθεί το ποσό που καταβλήθηκε χωρίς να δικαιούται ο πολίτης.

Οι εκκαθαρίσεις των αιτήσεων πραγματοποιούνται πριν από κάθε πληρωμή του επιδόματος, καθώς το Α21 καταβάλλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος. Για τον λόγο αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα κλείνει προσωρινά πριν από κάθε πληρωμή, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να υπολογιστούν τα ποσά που δικαιούται κάθε οικογένεια.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις διασταυρώσεις φοίτησης των μαθητών που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η επαρκής φοίτηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των στοιχείων που τηρούν τα σχολεία και το Υπουργείο Παιδείας. Εάν τα στοιχεία του μαθητή δεν ταυτοποιηθούν ή δεν επιβεβαιωθεί η φοίτηση, ο γονέας καλείται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης.

Ο σημαντικότερος έλεγχος φοίτησης γίνεται μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, δηλαδή τον Ιούνιο, όταν τα σχολεία έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία παρακολούθησης των μαθητών. Τότε εντοπίζονται οι περισσότερες περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επαρκούς φοίτησης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την καταβολή των επόμενων δόσεων ή να οδηγήσει σε αναζήτηση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή την περίοδο η πλατφόρμα Α21 είναι ανοιχτή για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η ηλεκτρονική εφαρμογή ενεργοποιήθηκε ξανά στις 29 Μαΐου 2026 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 10 Ιουλίου 2026 για την υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Όσον αφορά την επόμενη πληρωμή, αυτή αφορά την τρίτη δόση του επιδόματος για το 2026 και αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουλίου, όπως προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ. Το ακριβές ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από τα εισοδηματικά κριτήρια, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση Α21.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, ιδιαίτερα τα στοιχεία των μαθητών και της σχολικής μονάδας, καθώς τυχόν λάθη ή ασυμφωνίες μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, απόρριψη της αίτησης ή επιστροφή χρημάτων μετά τους ελέγχους του ΟΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ