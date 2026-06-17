Αν και τα νησιά το καλοκαίρι γίνονται πόλος έλξης για τους επισκέπτες, παραθαλάσσιοι οικισμοί και χωριά κοντά στην Αθήνα θεωρούνται οι κατάλληλες περιοχές για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Μικρά χωριά της Ελλάδας, παραθαλάσσιοι οικισμοί, νησιά και όμορφοι προορισμοί συνθέτουν το απόλυτο μωσαϊκό της χώρας και ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά τους και τον αυθεντικό χαρακτήρα που διαθέτουν.

Ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι και η Αντίκυρα της Βοιωτίας, ένας τόπος που προσφέρεται για ήρεμες αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου κι ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Η Αντίκυρα, βρίσκεται μόλις 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μία απόσταση που μεταφράζεται ως δύο ώρες οδήγησης κι μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη καθώς διαθέτει έντονα νησιωτική αύρα.

Αντικύρα Βοιωτίας – Το χωριό κοντά στην Αθήνα ιδανικό για μονοήμερες αποδράσεις

Το χωριό εντοπίζεται γεωγραφικά στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και απέχει μόλις 37 χιλιόμετρα από την Λειβαδιά, ενώ συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία το βουνό με τη θάλασσα.

Το γραφικό λιμάνι, τα ψαροκάϊκα και ο χαρακτηριστικός φάρος, παραμένουν ως σημείο αναφορά στην Αντίκυρα με το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία να θεωρείται το ιδανικότερο σημείο για να απολαύστε την πανοραμική θέα του τόπου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αντίκυρα, έχει άμεση σύνδεση με την ιστορία της χώρας, καθώς θεωρούνταν ως μία σημαντική πόλη που αναφέρεται στις συγγραφές του Παυσανία και του Στράβων, με την ιστορία της να ξεκινά ήδη από 620 μ.Χ.. Σε ιστορικές πηγές αναφέρεται ότι η περιοχή ήταν ευρέως γνωστή για το θεραπευτικό φυτό, ελλέβορο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Jzm-rsVlZSg&list=RDJzm-rsVlZSg&start_radio=1}

Σήμερα, η περιοχή ξεχωρίζει για τον ήρεμο χαρακτήρα της, το γραφικό λιμάνι και τον παραλιακό πεζόδρομο, ενώ σε κοντινή απόσταση απλώνονται οι οικισμοί Άγιος Ισίδωρος και Αγία Σωτήρα.

Παράλληλα, θα μπορούσε να θεωρηθεί η ιδανική βάση για σύντομες αποδράσεις από το σημείο. Σε κοντινή απόσταση, περίπου 40 χιλιομέτρων, βρίσκεται ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών, η κοσμοπολίτικη Αράχωβα, αλλά και το Μοναστήρι του Όσιου Λουκά που έχει αναδειχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Συνολικά, η Αντίκυρα Βοιωτίας, θεωρείται ο ιδανικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις από την Αθήνα, ιδιαίτερα για όσους αναζητούν ήρεμες γωνιές, θάλασσα και εύκολη πρόσβαση για μονοήμερες εκδρομές.

Η περιοχή διαθέτει όλα τα απαραίτητα για μία ολοκληρωμένη εμπειρία με τα μαγαζάκια να προσφέρουν καφέ και φρέσκο φαγητό πλάι στη θάλασσα.