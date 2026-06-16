Ο γαμπρός του 2026 δεν ψάχνει απλώς ένα formal look. Ψάχνει ένα κοστούμι που να τον εκφράζει.

Κάποτε το γαμπριάτικο κοστούμι ήταν απλά μια τυπική υποχρέωση. Ένα απαραίτητο κομμάτι της ημέρας του γάμου που έπρεπε απλώς να είναι σωστό για την περίσταση και αρκετά επίσημο για κάτι τόσο ξεχωριστό.

Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ο σύγχρονος γαμπρός δεν αναζητά απλώς ένα κοστούμι για να σταθεί δίπλα στη μέλλουσα σύζυγό του. Αναζητά ένα look που θα αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά του, το στυλ του και τον τρόπο που θέλει να θυμάται αυτή τη μοναδική στιγμή για τα επόμενα χρόνια.

Γι’ αυτό και η νέα συλλογή γαμπριάτικων κοστουμιών της Prince Stores σχεδιάστηκε γύρω από την απλή αλλά ουσιαστική ιδέα ότι κάθε άνδρας πρέπει να μπορεί να βρει το κοστούμι που τον εκφράζει πραγματικά.

Το κοστούμι πλέον είναι μέρος της προσωπικότητας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ανδρική μόδα έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το ίδιο ισχύει και για το wedding tailoring.

Ο γαμπρός δεν περιορίζεται πλέον στις κλασικές επιλογές του μαύρου ή του σκούρου μπλε. Αντίθετα, επιλέγει χρώματα, υφές και γραμμές που αντανακλούν τον χαρακτήρα του και ταιριάζουν στην αισθητική του γάμου που ονειρεύεται.

Κάποιος μπορεί να νιώθει πιο κοντά σε ένα ταμπά ή καφέ κοστούμι που αποπνέει ζεστασιά και χαλαρή κομψότητα, ενώ κάποιος άλλος να προτιμά ένα μπεζ monochrome σύνολο που εκφράζει minimal αισθητική και σύγχρονη φινέτσα.

Από την άλλη, υπάρχουν και άντρες που επιθυμούν να εντυπωσιάζουν με έντονα χρώματα, ενώ άλλοι κινούνται σε πιο ψυχρές αλλά διαχρονικές αποχρώσεις, όπως το γκρι του πάγου ή το ανθρακί.

Άλλωστε, η επιλογή του χρώματος δεν είναι πλέον απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Είναι τρόπος έκφρασης.

Και ακριβώς γι’ αυτό η νέα συλλογή της Prince Stores δίνει έμφαση στη μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και styling επιλογών, ώστε κάθε γαμπρός να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα.

Από το destination wedding μέχρι το black tie reception

Φυσικά, το θέμα δεν είναι μόνο ο χαρακτήρας του γαμπρού, αλλά και το ύφος του γάμου. Και το κοστούμι πρέπει να ταιριάζει και με τα δύο.

Ας μην ξεχνάμε ότι πλέον δεν υπάρχει ένας μόνο τύπος γάμου.

Υπάρχουν γάμοι σε κυκλαδίτικα νησιά, πολυτελή κτήματα, ιστορικά αρχοντικά, παραθαλάσσιες τοποθεσίες και elegant ξενοδοχεία, οπότε το κοστούμι οφείλει να ακολουθεί το ύφος της ημέρας.

Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τις στιλιστικές απαιτήσεις κάθε γάμου, θα λέγαμε:

Για ένα island wedding , οι ανοιχτές αποχρώσεις όπως το μπεζ, το ice grey και το γαλάζιο δημιουργούν μια αίσθηση ανεπιτήδευτης κομψότητας που ταιριάζει ιδανικά στο ελληνικό καλοκαίρι.

, οι ανοιχτές αποχρώσεις όπως το μπεζ, το ice grey και το γαλάζιο δημιουργούν μια αίσθηση ανεπιτήδευτης κομψότητας που ταιριάζει ιδανικά στο ελληνικό καλοκαίρι. Για ένα estate wedding με πιο φυσικό και ρομαντικό χαρακτήρα, οι γήινοι τόνοι, τα καφέ και τα κυπαρισσί κοστούμια προσφέρουν βάθος και ξεχωριστή αισθητική.

με πιο φυσικό και ρομαντικό χαρακτήρα, οι γήινοι τόνοι, τα καφέ και τα κυπαρισσί κοστούμια προσφέρουν βάθος και ξεχωριστή αισθητική. Οι λάτρεις του minimal luxury επιλέγουν καθαρές γραμμές, διακριτικές υφές και μονοχρωματικά σύνολα που αφήνουν το tailoring να πρωταγωνιστήσει.

επιλέγουν καθαρές γραμμές, διακριτικές υφές και μονοχρωματικά σύνολα που αφήνουν το tailoring να πρωταγωνιστήσει. Για ένα black tie reception, το διαχρονικό tuxedo εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία έκφραση της ανδρικής επισημότητας.

Η συλλογή της Prince Stores σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει όλα τα wedding concepts του σήμερα, επιτρέποντας στον κάθε γαμπρό να βρει το look που ταιριάζει στο δικό του σενάριο.

Γιατί το σωστό fit αλλάζει τα πάντα

Όσο σημαντικό κι αν είναι το χρώμα ή το ύφασμα, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δύναμη της σωστής εφαρμογής.

Το κοστούμι που εφαρμόζει σωστά στους ώμους, ακολουθεί αρμονικά τη σιλουέτα και δημιουργεί ισορροπημένες αναλογίες μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα ενός άνδρα.

Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι θέμα αυτοπεποίθησης.

Όταν το κοστούμι κάθεται σωστά πάνω στο σώμα, οι κινήσεις γίνονται πιο φυσικές, η στάση πιο δυναμική και η συνολική παρουσία πιο επιβλητική. Επιπλέον, οι φωτογραφίες αποκτούν ένα αποτέλεσμα που παραμένει διαχρονικό, χωρίς να δείχνει ξεπερασμένο μετά από λίγα χρόνια.

Γι’ αυτό και η ομάδα της Prince Stores δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή του κατάλληλου fit για κάθε σωματότυπο, βοηθώντας τον κάθε γαμπρό να αναδείξει τα δυνατά του σημεία.

Find Your Style

Η νέα συλλογή με γαμπριάτικα κοστούμια Prince Stores 2026 δεν απευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο άνδρα.

Απευθύνεται στον γαμπρό που αγαπά το διαχρονικό navy.

Στον άνδρα που θέλει να τολμήσει ένα ξεχωριστό μπεζ ή ταμπά κοστούμι.

Σε εκείνον που ονειρεύεται έναν καλοκαιρινό γάμο δίπλα στη θάλασσα.

Σε εκείνον που φαντάζεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη και formal elegance.

Κάθε χρώμα, κάθε γραμμή και κάθε λεπτομέρεια σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει διαφορετικά στιλιστικά μονοπάτια και να βοηθήσει τον κάθε άνδρα να ανακαλύψει τη δική του εκδοχή κομψότητας.

Η νέα γενιά wedding tailoring

Με περισσότερα από σαράντα χρόνια παρουσίας στην ανδρική ένδυση, η Prince Stores συνεχίζει να εξελίσσει το wedding tailoring μέσα από μια σύγχρονη ματιά που συνδυάζει ιταλική αισθητική, προσεγμένο σχεδιασμό και μεγάλη ποικιλία επιλογών.

Η φιλοσοφία της παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Η κομψότητα δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων, αλλά μια εμπειρία προσβάσιμη σε κάθε άνδρα που θέλει να ντύνεται σωστά και να αισθάνεται ο εαυτός του.

Γιατί το ιδανικό γαμπριάτικο κοστούμι δεν είναι απαραίτητα το πιο ακριβό ή το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι σε εκφράζει απόλυτα.

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη νέα συλλογή των Prince Stores σε Γαμπριάτικα Κοστούμια 2026.

Ανακαλύψτε γαμπριάτικα κοστούμια, tuxedos και wedding looks σχεδιασμένα για κάθε τύπο γάμου και κάθε προσωπικότητα. Γιατί η πιο σημαντική ημέρα της ζωής σας αξίζει ένα κοστούμι που θα θυμάστε για πάντα.