Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA και αποτύπωμα.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων φαίνεται να οδηγούν σε πλήρη ανατροπή του αρχικού σεναρίου που είχε σχηματιστεί από τις αρχές. Οι νέες ενδείξεις απομακρύνουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιταλού συντρόφου, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της έρευνας και έχει ήδη προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, δεν εντοπίστηκε αίμα, DNA ή αποτύπωμα στα ρούχα του 65χρονου ενώ δεν υπάρχουν αποτυπώματα του ούτε και στο όπλο. Όπως σημειώνεται σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην εξέταση, αναφέρεται ότι «δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι». Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να αποδυναμώνουν σημαντικά το αρχικό σενάριο που ήθελε τον ο άνδρα να εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, οδηγώντας τις αρχές σε επαναξιολόγηση των στοιχείων και σε αναζήτηση νέων κατευθύνσεων στην έρευνα.

Το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, γενετικού υλικού (DNA) ή αποτυπωμάτων που να τον συνδέουν με τα θύματα δίνει μια νέα τροπή στην διπλή δολοφονία μητέρας και γιου και αποδυναμώνεται το σενάριο να έχει ενεργό συμμετοχή στο διπλό φονικό. Οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξέτασαν εξονυχιστικά τα προσωπικά του αντικείμενα και τα ρούχα που κατασχέθηκαν, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο εύρημα που να επιβαρύνει τη θέση του. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και όλες οι εκδοχές εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση.

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Προφυλακισμένος ο 65χρονος, επιμένει στην αθωότητά του

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος Ιταλός έχει προφυλακιστεί ως βασικός κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία. Μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του κατέθεσε επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, επιδιώκοντας να εξεταστούν ανεξάρτητα τα στοιχεία της δικογραφίας και τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού, όπου κοιμόταν, και ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό από όσα συνέβησαν.