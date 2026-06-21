Κίνητρα ερωτικής φύσεως, πίσω από τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ερευνούν οι αρχές. Πώς «έσπασε» ο ενοικιαστής.

Νέα δεδομένα στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε στις αρχές τις κινήσεις του μετά το έγκλημα.

Ο 43χρονος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο καβγά με την 45χρονη, με αφορμή ζητήματα που σχετίζονταν με το σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής.

Η περιγραφή του εγκλήματος από τον 43χρονο

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, μετέφερε τη σορό της με το όχημά του σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων, σε απομονωμένη περιοχή, όπου την τοποθέτησε σε σακούλες και την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε φρεσκοσκαμμένο σημείο μέσα σε αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων.

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Το συγκεκριμένο οικόπεδο ανήκε στον 43χρονο, ο οποίος το είχε αγοράσει πριν από περίπου έξι χρόνια. Στην έκταση είχε φυτέψει ελιές και άλλα δέντρα, ενώ πρόσφατα είχε τοποθετήσει και ένα κοντέινερ που χρησιμοποιούσε ως αποθήκη.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος επισκεπτόταν συχνά το σημείο και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως οικοδόμος και τεχνίτης.

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Οι ισχυρισμοί για το κίνητρο και οι έρευνες των αρχών

Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε ένταση, καθώς η 45χρονη τού έκανε παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο ισχυρισμό, διερευνώντας παράλληλα το συνολικό υπόβαθρο της υπόθεσης, αλλά και πιθανό διαφορετικό κίνητρο.

Πώς ομολόγησε το έγκλημα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 43χρονος φέρεται να άλλαξε στάση κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας την αρχική του άρνηση.

Κατά την κατάθεσή του, φέρεται να έδωσε λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν την ημέρα της δολοφονίας και να οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό.

Στην περιοχή βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σορού.

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Τα στοιχεία που ενίσχυσαν την ενοχή του ενοικιαστή - δράστη

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται πως είχαν τα ευρήματα των αστυνομικών.

Οι αρχές κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης πριν την εξαφάνισή της, με το τελευταίο στίγμα του κινητού της να εντοπίζεται στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, οι έρευνες στο εσωτερικό της κατοικίας αλλά και στο όχημα του 43χρονου αποκάλυψαν ίχνη αίματος, τα οποία αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.