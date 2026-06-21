Ο κατηγορούμενος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι, όπου φέρεται να έχει θάψει τη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς ο 43χρονος φερόμενος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι, όπου φέρεται να έχει θάψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος.

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Επέμενε οτι ηταν αθώος ο ενοικιαστής - Οι κηλίδες στο σπίτι

Ο 43χρονος Σκοπιανός, αρνιόταν μέχρι χθες κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση επιμένοντας πως είναι αθώος.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ενοικιαστής χτύπησε την άτυχη γυναίκα με μαχαίρι, κόβοντας το νήμα της ζωής της. Μετά το έγκλημα ο ίδιος έθαψε τη σορό της γυναίκας σε χωράφι, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι.

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Oι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε μαλώσει με τη 45χρονη το πρωί της 30ης Μαΐου.

Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ισχυρίστηκε πως τσακώθηκαν επειδή η άτυχη γυναίκα του έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού λέγοντας ότι το άφηνε αφρόντιστο και ότι του μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Ο 43χρονος Σκοπιανός έχει συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Το Σάββατο είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων και είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Από τα τέλη Μαϊου είχαν χαθεί τα ίχνη της Σταυρούλας

Τα ίχνη της Σταυρούλας Λεβεντάκη είχαν χαθεί από την περιοχή της Αγυιάς Χανίων στις 30 Μαΐου. Οι έρευνες των αρχών, πολύ γρήγορα, στράφηκαν στον 43χρονο, ο οποίος φερόταν να είναι το τελευταίο πρόσωπο που είχε δει την άτυχη γυναίκα ζωντανή.

Μολονότι η ενδελεχής έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή από κλιμάκιο του εγκληματολογικού, ημέρες μετά την εξαφάνιση της 45χρονης, βρέθηκε πεντακάθαρο, οι ειδικοί είχαν εντοπίσει μία κηλίδα σαν αίμα που εξεταζόταν αν επρόκειτο για αίμα της Σταυρούλας καθώς είχε ληφθεί DNA από συγγενικά της πρόσωπα.

Πληροφορίες, πάντως, ανέφεραν ότι η ΕΛ.ΑΣ είχε στην διάθεσή της στοιχεία που «έδεναν» τον επί 4 χρόνια ενοικιαστή της Σταυρούλας με την υπόθεση της εξαφάνισής της. Μάλιστα, είχαν αρχίσει να εξετάζουν το σενάριο η 45χρονη να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας με κίνητρο σεξουαλικό.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η άτυχη γυναίκα, αλλά και ποιο ήταν το κίνητρο του καθ' ομολογία δράστη.