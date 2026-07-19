Αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι είτε δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους είτε αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις και σφάλματα κατά τη χρήση της εφαρμογής και της ιστοσελίδας.

Προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπισαν χρήστες του Facebook, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν δεκάδες αναφορές για δυσκολίες πρόσβασης στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις αναφορές χρηστών σε υπηρεσίες καταγραφής διακοπών λειτουργίας, τα προβλήματα αφορούσαν κυρίως την είσοδο στους λογαριασμούς, τη φόρτωση της αρχικής σελίδας και την ανανέωση της ροής δημοσιεύσεων.

Η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκει το Facebook, διαθέτει ειδική σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών της, όπου καταγράφονται τυχόν προβλήματα σε προϊόντα και εργαλεία της πλατφόρμας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία της δυσλειτουργίας, ενώ σε αντίστοιχα περιστατικά του παρελθόντος τα προβλήματα έχουν συνδεθεί με τεχνικές αστοχίες ή ζητήματα στις υποδομές της εταιρείας.

Οι χρήστες συνεχίζουν να παρακολουθούν την αποκατάσταση της λειτουργίας, ενώ οι υπηρεσίες φαίνεται να επανέρχονται σταδιακά όπου είχαν παρουσιαστεί προβλήματα.