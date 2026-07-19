Η υπόθεση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να έχει αναλάβει την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ένα θρίλερ χωρίς ακόμη ξεκάθαρες απαντήσεις βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό σορού μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07), όταν άστεγος που βρισκόταν στον χώρο αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και εντόπισε τη βαλίτσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάστασή της προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση της Αστυνομίας, καθώς από τον πρώτο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο εγκαταλελειμμένο κτίριο έσπευσαν κλιμάκια εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του θύματος και στην αποκάλυψη των συνθηκών θανάτου.

Τα πρώτα στοιχεία για το θύμα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών παραπέμπουν σε σορό γυναίκας, με τα χαρακτηριστικά της να εξετάζονται προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρόσωμης σωματοδομής, ενώ η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου, καθώς και για το αν υπάρχουν στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν συγκεκριμένα σενάρια που εξετάζουν οι ερευνητές.

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Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις στο σημείο

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν κινήσεις ατόμων που προσέγγισαν το κτίριο μεταφέροντας τη βαλίτσα. Παράλληλα, αναζητούνται στοιχεία από τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ώστε να διαπιστωθεί εάν η σορός μπορεί να συνδέεται με κάποια πρόσφατη εξαφάνιση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα ήταν εγκαταλελειμμένο, με τις αρχές να εξετάζουν ποιοι είχαν πρόσβαση στον χώρο και εάν το σημείο χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη της σορού.

Το βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι πλέον η ταυτοποίηση της γυναίκας και η ανασύνθεση των τελευταίων ωρών της ζωής της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ήταν ηλικίας γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα.

Παράλληλα, θα γίνει και λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα, την ώρα που δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του αιφνίδιου θανάτου.

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