Ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται ενώ άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας.

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία ενώ αμύνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συμβάν σημειώθηκε ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους «αμύνονταν» απέναντι σε επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones.

Ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται ενώ άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας, ανέφερε η Centcom σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Μήνυμα Χαμενεΐ σε ΗΠΑ

Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους των ΗΠΑ του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών έδειξαν ότι η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν «εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας».

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα την τελευταία εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην οποία είχαν καταλήξει, αυξάνοντας τους φόβους για επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

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Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιρανικό έθνος και το «μέτωπο της αντίστασης» έχουν «αξέχαστα μαθήματα» να τους δώσουν.

«Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να υποδαυλίσει τον πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα» ανέφερε ο αγιατολάχ στο γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Εγκλήματα πολέμου» οι ιρανικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές

Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) καταδίκασε σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τες «εγκλήματα πολέμου».

«Οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και εγκλήματα πολέμου (...) λαμβάνοντας υπόψη τη σκόπιμη στοχοθέτηση πολιτικών υποδομών και εγκαταστάσεων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλ Μπουντάιουι.

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και άλλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο και της Ιορδανίας έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ για έβδομη νύχτα στη σειρά σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, κλιμακώνοντας τον πόλεμο μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Κουβέιτ τέθηκε στο στόχαστρο συνεχών επιθέσεων και επλήγη εργοστάσιο αφαλάτωσης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επαναλαμβανόμενων απειλών με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρο υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Καμπ Αριφτζάν και κατέστρεψε εγκατάσταση ραντάρ στην Αεροπορική Βάση Άλι Σάλεμ. Η Kuwait Petroleum Corporation δήλωσε αργότερα ότι μία από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της επλήγη σε «επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», προκαλώντας σημαντικές ζημιές και τραυματισμούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones νωρίς σήμερα το πρωί, προσθέτοντας πως πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων.

Το Ιράν απαντούσε σε επιθέσεις των ΗΠΑ σε γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

«Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος διεθνής θεσμός για να εμποδίσει τη βαναυσότητα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δεν έχουμε άλλο δρόμο μπροστά μας από την προσταγή του Κορανίου: "Σε όποιον σας επιτίθεται, επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο"», ανέφεραν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Φρουροί, προειδοποιώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να αναμένουν και άλλα πλήγματα.