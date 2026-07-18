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Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Κύμα καύσωνα ετοιμάζεται να σαρώσει τη χώρα.

Για «καύσωνα 72 ωρών» και «ύπουλη Τετάρτη» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα του ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου (18/7).

Όπως εξηγεί, στην Αττική αναμένονται έως 40 βαθμοί, κυρίως στο Θριάσιο Πεδίο ενώ την Τετάρτη η ζέστη θα επιμείνει σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Βοιωτία και Αττική.

Xαρακτηριστικά γράφει:

«Καύσωνας 72 ωρών: Η ύπουλη Τετάρτη παρατείνει την έντονη ζέστη...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε κλοιό καύσωνα θα βρεθεί για 72 ώρες η χώρα, με κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείονται πολύ τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί σε Βοιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία.

Στην Αττική αναμένονται έως 40 βαθμοί, κυρίως στο Θριάσιο Πεδίο. Την Τετάρτη η ζέστη θα επιμείνει σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Βοιωτία και Αττική.

Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς και στη συνέχεια βροχές και καταιγίδες.

Ακολουθούν οι χάρτες θερμοκρασίας».

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02kSdDQPpVovtuPbFPQFHX7njpzUebw26SbMfNnR1Q6icFoTNGH2nZAbY1uRKiYe4Hl}

Έχουμε το πρώτο 40άρι

Μάλιστα, καταγράφηκε και το πρώτο 40άρι.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η καταγραφή πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα, όπου η θερμοκρασία έφτασε στους 40,4°C.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες το Σάββατο (18/7) μετά την Κόνιτσα, εντοπίστηκαν στη Σπάρτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 39,3 βαθμούς Κελσίου. Στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου τους 38,9 όπως και στα Φάρσαλα. Τους 38,8 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος σε Τρίκαλα, Σκάλα Μεσσηνίας, Κάτω Αχαΐα 38,8 και Λουτράκι, ενώ 38,7 καταγράφηκαν σε Ξυλοκέριζα Κορίνθο, Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και Τύρια Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το meteo από τις καταγραφές του δικτύου από το 2011, αυτή αποτελεί την 3η πιο καθυστερημένη καταγραφή θερμοκρασιών άνω των 40°C, μετά το 2013 (30/07) και το 2015 (20/07).

Νωρίτερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως οι πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού θα είναι οι επόμενες 3 με 4 με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς.

«Αυτή η έντονη ζέστη δεν θα κρατήσει για πολύ μιας και από την ερχόμενη Τετάρτη ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί ενώ θα μας έρθουν καταιγίδες και μπουρίνια» εξηγεί.

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid021SGQ9Tg1rAuTU3R3h7vgXkCWS2z7yEdL9mxYSzEb9sqMK59CfYjs3sZx8px6ExL1l}

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε πως τα προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν ότι από αύριο η χώρα εισέρχεται σε θερμή φάση, όμως παρουσιάζουν σημαντική διασπορά ως προς την ένταση και τη θέση των μέγιστων θερμοκρασιών.

Το εύρος μεταξύ ECMWF, ICON-EU και GFS φτάνει τους 5°C, γεγονός που επιβάλλει προσεκτική αξιολόγηση και όχι βιαστική υιοθέτηση του πιο ακραίου σεναρίου. Η πιθανότητα τοπικών τιμών κοντά ή και πάνω από τους 40°C είναι υπαρκτή, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά η τελική έκταση και ένταση του επεισοδίου θα εξαρτηθεί από τις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Nd6e2eK22KFszPqAEqHChXuGfrAaM7mK7Jwt868DXT5FR5EABjLZhhgU4VnzViFzl&id=760859466}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk1mi4jazwyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk1mglvzkfuh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.