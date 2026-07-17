Από το Σάββατο ανεβαίνει η θερμοκρασία – Δευτέρα και Τρίτη η κορύφωση του καύσωνα, οι περιοχές που το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς.

Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η χώρα από την Κυριακή, με το νέο κύμα ζέστης να διαρκεί έως και την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου. Όπως επισημαίνει, το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 36 έως 38 βαθμούς στα βόρεια, 37 έως 38 βαθμούς στα δυτικά και 38 έως 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40°C. Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 36 βαθμών Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 37°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με τον υδράργυρο από 23 έως 36°C.

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Η πορεία του τριήμερου καύσωνα: Πότε και πού θα «χτυπήσουν» τα 42άρια

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του MEGA ο καύσωνας θα ξεκινήσει την προέλασή του από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου. Ειδικότερα μέχρι και την προσεχή Τρίτη το θερμόμετρο θα «χτυπήσει» κόκκινο και η ζέστη συνδυαστικά με την υγρασία θα δημιουργήσουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Την Κυριακή αναμένονται θερμοκρασίες έως 38°C σε πολλές περιοχές, ενώ στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 41-42°C. Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν στους 39-40°C στα βόρεια ηπειρωτικά, στους 41-42°C σε πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στους 41-42°C στα δυτικά ηπειρωτικά και στη Δυτική Πελοπόννησο, κυρίως γύρω από το Αγρίνιο, αλλά και στη Θεσσαλία. Στην Αττική, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39-40°C, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα αποπνικτικές.

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Τυράσκη: Προ των πυλών ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη που προειδοποιεί για επίμονη άνοδο του υδραργύρου από το Σάββατο και την κορύφωση του φαινομένου να εμφανίζεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από το Σάββατο οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, επιτρέποντας στη θερμοκρασία να ακολουθήσει ανοδική πορεία.

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Την Κυριακή η ζέστη θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η κορύφωση του κύματος ζέστης αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, που προβλέπονται ως οι θερμότερες ημέρες του φαινομένου. Όπως ανέφερε η Αναστασία Τυράσκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υποχώρηση του καύσωνα δεν αναμένεται πριν από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

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